Uğur Yılmaz Deniz'in Masterchef yarışmasından elendikten sonraki paylaşımı da olay oldu

Sosyal medya hesabından paylaştığı uygunsuz yazılar nedeniyle Masterchef yarışmasından diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Kişisel hesabından, küfür ve hakaret içeren tüm paylaşımlarını silip yalnızca konu ile ilgili açıklamasını bırakan iddialı yarışmacı yayınladığı özür paylaşımında, "Bağışlamak büyüklüktür, çocukluğuma ve gençliğime verin..." ifadelerini kullandı.

İŞTE MASTERCHEF UĞUR'UN YAPTIĞI AÇIKLAMA

UĞUR YILMAZ DENİZ KİMDİR?

26 yaşında olan Uğur Deniz Yılmaz aslen Antalyalıdır. İlk iş deneyimini küçük bir restoranda yaşayan Masterchef 2020 yarışmacısı, Bodrum'da çalışmaya başlamış. Katar Doha'da 2 yıl aşçılık üzerine mesleğini devam ettiren Uğur Deniz daha sonra Masterchef yarışmasına katımıştır.