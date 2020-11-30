Haberler Haberler Uğur Yılmaz Deniz'in Masterchef yarışmasından elendikten sonraki paylaşımı da olay oldu

'in Masterchef yarışmasından elendikten sonraki paylaşımı da olay oldu

Masterchef 2020 yarışmacılarından , sosyal medya hesabından yaptığı eski tarihli uygunsuz paylaşımları nedeniyle gündem olmuştu. Bu olay sonrasında yarışmadan diskalifiye edilen , aynı hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Peki kimdir? Yarışmadan neden elendi? İşte o ayrıntılar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 16:07 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 16:12
Uğur Yılmaz Deniz'in Masterchef yarışmasından elendikten sonraki paylaşımı da olay oldu

Sosyal medya hesabından paylaştığı uygunsuz yazılar nedeniyle Masterchef yarışmasından diskalifiye edilen , Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Kişisel hesabından, küfür ve hakaret içeren tüm paylaşımlarını silip yalnızca konu ile ilgili açıklamasını bırakan iddialı yarışmacı yayınladığı özür paylaşımında, "Bağışlamak büyüklüktür, çocukluğuma ve gençliğime verin..." ifadelerini kullandı.

İŞTE MASTERCHEF UĞUR'UN YAPTIĞI AÇIKLAMA

UĞUR YILMAZ DENİZ KİMDİR?

26 yaşında olan Uğur aslen Antalyalıdır. İlk iş deneyimini küçük bir restoranda yaşayan Masterchef 2020 yarışmacısı, Bodrum'da çalışmaya başlamış. Doha'da 2 yıl aşçılık üzerine mesleğini devam ettiren daha sonra Masterchef yarışmasına katımıştır.

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