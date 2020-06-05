Dünyaca ünlü yıldız golcü Aubameyang İspanya La Liga ekibi Barcelona'ya transfer olmak için İnterli yıldız forvet Martinez'den haber bekliyor. Barcelona Martinez ile anlaşamazsa Aubameyang'ı transfer edecek.
Arsenal'in yıldız futbolcusu Aubameyang, daha önce de transferde isminin anıldığı Barcelona'dan gelecek olan teklifi bekliyor. Gabonlu yıldız golcü, La Liga ekibi Barcelona'nın, İnter'in forveti Lautaro Martinez transferindeki durumunu da takip ediyor.
AUBAMEYANG HABER BEKLİYOR
Daily Mail'in haberine göre İnterli yıldız Martinez'e göre Aubameyang'ın bütçe olarak daha uygun bir seçenek olabileceği belirtiliyor.
Sözleşme teklifi sunmadığı Aubameyang için Arsenal'in, yaz aylarında yıldız forveti bonservis ile satmayı planladığı belirtiliyor. Öte yandan, Lautaro Martinez'in menajeri, Roma'nın 2 yıl önce 8 milyon euro'yu fazla bulduğu için Arjantinli yıldızı transfer etmekten vazgeçtiğini söyledi.
- 05.06.2020
- Güncelleme: 05.06.2020 21:25
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Barcelona Martinez'i alamazsa Aubameyang'ı transfer edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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