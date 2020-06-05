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05 Haziran 2020, Cuma
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Martinez'i alamazsa Aubameyang'ı edecek

Barcelona Martinez'i alamazsa Aubameyang'ı transfer edecek

Dünyaca ünlü yıldız golcü Aubameyang İspanya ekibi 'ya olmak için İnterli yıldız forvet Martinez'den haber bekliyor. Barcelona Martinez ile anlaşamazsa Aubameyang'ı transfer edecek.

'in yıldız futbolcusu Aubameyang, daha önce de transferde isminin anıldığı 'dan gelecek olan teklifi bekliyor. Gabonlu yıldız golcü, ekibi Barcelona'nın, İnter'in forveti Lautaro Martinez transferindeki durumunu da takip ediyor.

AUBAMEYANG HABER BEKLİYOR

'in haberine göre İnterli yıldız Martinez'e göre Aubameyang'ın bütçe olarak daha uygun bir seçenek olabileceği belirtiliyor.

Sözleşme teklifi sunmadığı Aubameyang için Arsenal'in, yaz aylarında yıldız forveti bonservis ile satmayı planladığı belirtiliyor. Öte yandan, Lautaro Martinez'in menajeri, Roma'nın 2 yıl önce 8 milyon euro'yu fazla bulduğu için Arjantinli yıldızı etmekten vazgeçtiğini söyledi.

  1. 05.06.2020
  2. Güncelleme: 05.06.2020 21:25
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