Elon Musk'ın hayali gerçek oldu! SpaceX ilk insanlı uzay mekiği başarıyla fırlatıldı! - Son dakika Haberler haberleri - Fotomaç
31 Mayıs 2020, Pazar
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'ın hayali gerçek oldu! ilk insanlı mekiği başarıyla fırlatıldı!

Elon Musk'ın hayali gerçek oldu! SpaceX ilk insanlı uzay mekiği başarıyla fırlatıldı!

Büyük bir merakla beklenen fırlatışı geçtiğimiz günlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. SpaceX'in "" isimli mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesi başarı ile gerçekleştirildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen 'in "" isimli mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesi başarı ile gerçekleştirildi.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi () ve California merkezli SpaceX firması tarafından uygulamaya konulan tarihi fırlatılış, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden dün ABD doğu saati ile 15.22'de (TSİ 22.22) yapıldı.

İlk insanlı test uzay yolculuğu, NASA ve SpaceX'in sosyal medya hesapları başta olmak üzere birçok Amerikan televizyon kanalı tarafından canlı yayınlandı.

25 Mayıs'ta yapılması planlanan fırlatılışın, dakikalar kala hava şartlarının elverişsiz olduğu gerekçesi ile ertelendiğini duyuran NASA yetkilileri, bir sonraki fırlatılışın bugün gerçekleşeceğini bildirmişti.

Başarı ile gerçekleşen tarihi insanlı fırlatılış ve yeniden kullanılır roketle yapılan uzaya yolculuk neticesinde, NASA'nın dünya yörüngesinde bulunan 'na astronot göndermek için her seferinde Rusya'ya koltuk başına ödediği yaklaşık 85 milyon dolarlık masraftan kurtulmasının da yolu açılmış oldu.

NASA, 2011 yılından bu yana mürettebatlı uçuş projesini askıya almasından dolayı astronotlarını uzay istasyonuna taşımak için Rusya'ya ait Soyuz uzay araçlarını kullanıyordu.

CREW DRAGON'UN İNŞASI İÇİN 6 YIL ÇABA HARCADI

İş adamı 'ın sahibi olduğu Kaliforniya merkezli SpaceX firması, Crew Dragon kapsülünü inşa ve test etmek için 6 yıl çaba harcadı.

İnsanlı uçuşu gerçekleştirme projesi için NASA'dan 3 milyar doların üzerinde bir bütçe alan SpaceX, bugün yapılan başarılı test uçuşu ile uzay endüstrisi için atacağı diğer adımlar için güven tazeledi.

  1. 31.05.2020
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