Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 19 Mayıs konuşması! Gençlere hitap etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı video konferans görüşmesinde, Türkiye'nin farklı illerindeki gençler ve sporcularla bir araya geldi.

Aydınlık yarınların teminatı olan gençlerle telekonferans yoluyla da olsa bu anlamlı gün vesilesiyle bir arada olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Sizlerin şahsında, istikbalimizin umudu tüm gençlerimize buradan selamlarımı gönderiyorum. Gönül coğrafyamızın genç yüreklerine, Türkistan'dan Suriye'ye, Arakan'dan Bosna'ya, Orta Asya'dan Afrika'ya kadar dünyanın dört bir ucundaki kardeşlerimize sevgilerimi iletiyorum." dedi.

Sözlerinin hemen başında Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal ile Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını şükranla yad ederek, aziz şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Bu gece idrak edilecek Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen mübarek Kadir Gecenizi ayrıca tebrik ediyorum. Rabbimden bizi ramazana kavuşturduğu gibi bayrama da sağlık, afiyet ve huzur içinde eriştirmesini niyaz ediyorum." temennisinde bulundu.

"19 MAYIS, HÜRRİYET AŞKININ NİŞANESİDİR"

Tüm dünya gibi Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle maalesef bu sene buruk bir ramazan geçirildiğini dile getiren Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Milli günlerimizin, bayramlarımızın, tarihimize altın harflerle yazılmış kahramanlık destanlarının coşkusunu yeterince yaşayamıyoruz. Buna rağmen siz gençlerimizin kendi bayramınıza, 19 Mayıs ruhuna sahip çıkmasından memnuniyet duyuyorum. Çünkü 19 Mayıs, üyesi olmaktan gurur duyduğumuz aziz milletimizin direniş azminin sembolü, hürriyet aşkının nişanesidir. 19 Mayıs, esarete karşı özgürlüğün, yılgınlığa karşı umudun ve cesaretin ilk adımıdır. 19 Mayıs, Çanakkale'de başlayan tüm zorluklara, imkansızlıklara rağmen 1. Dünya Savaşı boyunca asla pes etmeyen bir milletin yeniden diriliş cehdidir. 19 Mayıs, İstiklal Harbimizi başlatmanın yanı sıra son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun, milletimizin de kurtuluşunun müjdesi olmuştur.

Böylesi derin manalar içeren bir günün, gençlerimize armağan edilmesi asla tesadüf değildir. 19 Mayıs, tarihi şanlı zaferler ve mücadelelerle dolu milletimiz için bir gurur vesilesi, siz gençlerimiz için ise bir ilham kaynağıdır. Sadece 19 Mayıs değil, Kurtuluş Savaşı'mızın tüm safhaları, bu topraklardaki bin yıllık mevcudiyetimizin her bir aşaması, hayat mücadelenizi sürdürürken örnek alacağınız kıymetli birer hazinedir. Bunun için öncelikle hamasetten ve husumetten uzak bir şekilde adil, hakikate ve hakkaniyete uygun olarak tarihimizi öğrenmeniz gerekiyor. Köklerimizle, bizi biz yapan değerlerimizle irtibatımızı ne kadar diri tutarsak, hayatta o kadar güçlü oluruz. Her birinizin 101 sene önce Samsun'da atılan o ilk adımın anlamını ve önemini kavrayarak, hayatınıza yön vereceğinize inanıyorum."

"EN BÜYÜK GÜÇ VE GÜVEN KAYNAĞIMIZ SİZ GENÇLERİMİZSİNİZ"

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin büyüdüğünü, geliştiğini, güçlendiğini vurgulayarak, "Ülkemiz maziden ilham ve cesaret alarak, istikbalini inşa ediyor. 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla çıktığımız bu kutlu yolculukta, engellere, sabotajlara ve ihanetlere rağmen kararlılıkla yürüyoruz. Bu yürüyüşte en büyük güç ve güven kaynağımız siz gençlerimizsiniz." dedi.

Türkiye'de gençlerin sadece eğitimde, güvenlikte, siyasette, ticarette değil artık hayatın her alanında varlıklarıyla ülkenin yolunu aydınlattığını belirten Erdoğan, vatan savunmasında olduğu kadar ülkenin kalkınmasında, ilerlemesinde daha özgür ve demokratik seviyelere ulaşmasında gençlerin en ön safta yer aldığını söyledi.

Başkan Erdoğan, gençleri sadece istiklal ve istikbal mücadelesinin neferleri olarak değil, aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları olarak gördüklerini kaydetti.