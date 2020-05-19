Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlere hitap etti!
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençler ve sporcularla videokonferans gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, "Türkiye'de gençler artık hayatın her alanında ülkemizin yolunu aydınlatıyor" ifadelerini kullandı.
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