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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Başkan Erdoğan duyurdu! 19 Mayıs'ta tüm statlarda...

Başkan Erdoğan duyurdu! 19 Mayıs'ta tüm statlarda...

Başkan , kabine toplantısı sonrası yaptığı '' konuşmasında 'ü Anma, Gençlik ve dolayısıyla 19 Mayıs Salı akşamı saat 19.19'da tüm stadyumların ışıklandırılacağını ve seslendirme cihazlarından çalınacağını açıkladı.

Başkan , kabine toplantısı sonrası yaptığı '' konuşmasında 'ü Anma, Gençlik ve 'nın tüm 'deki stadyumlarda coşkuyla kutlanacağını açıkladı.

Başkan Erdoğan, "Yarın saat 19.19'da ülkemizde tüm stadyumlar ışıklandırılarak seslendirme cihazlarından yayını yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Hatırlanacağı üzere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da statlarda çalınan İstiklal Marşı eşliğinde coşkuyla kutlanmıştı.


  1. 18.05.2020
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