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14 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler Haberler Son dakika: KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu? ÖSYM açıkladı!

Son dakika: başvuru tarihleri belli oldu mu? açıkladı!

Son dakika: KPSS başvuru tarihleri belli oldu mu? ÖSYM açıkladı!

Binlerce kişi tarafından uzun süredir beklenen haber geldi. , sınavı ile ilgili tarihleri açıkladı. 2020 ÖSYM başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, KPSS başvuru tarihleri ne? KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri ne?

başvuru tarihleriyle ilgili 'den son dakika açıklaması geldi.

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 6 Eylül'de yapılacak. Başvuru tarihleri ise 30.06.2020-13.07.2020 tarihleri arasında olacak. 2020-KPSS Lisans () 1. gün sınavı 12.09.2020'de gerçekleşecek. Başvurular ise 30.06.2020- 13.07.2020 tarihleri arasında yapılacak. 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün sınavı 13.09.2020 tarihinde yapılacak. Başvuru tarihleri ise 30.06.2020 - 13.07.2020 tarihleri arasında olacak. 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi () sınavı 20.09.2020 tarihinde gerçekleşecek. Başvurular 30.06.2020- 13.07.2020 tarihleri arasında yapılacak" denildi.

KPSS ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS önlisans ve ortaöğretim için belirlenen tarihler ise şöyle:

"2020-KPSS Ön Lisans sınavı 25.10.2020 tarihinde gerçekleşirken, başvurular 21.08.2020 - 02.09.2020 23.59 tarihleri arasında yapılacak. 2020-KPSS Ortaöğretim sınavı 22.11.2020'de yapılacak. Başvurular 15.09.2020 - 30.09.2020 23.59 tarihleri arasında alınacak."

ÖSYM Başkanlığı, geç başvuru tarihlerini de açıkladı.

Buna göre 2002-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri), 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün, 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün, 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) için geç başvuru tarihi 22-23 Temmuz saat 23.59'a kadar olarak bildirilirken, 2020-KPSS Ön Lisans için 10-11 Eylül saat 23.59 ve 2020-KPSS Ortaöğretim için de 8-9 Ekim saat 23.59 olacak.

  1. 14.05.2020
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