Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, corona virüsü tedbirleri kapsamında bugün ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı. Tarabya Köşkü'nde yapılan kritik toplantı sonrası Başkan Erdoğan açıklama yaptı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından vatandaşlar Maske satışı yasak mı? Maskeler ücretsiz mi? Maske siparişi nasıl verilir? Kimler maske alabilir? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte tüm detaylar...

MASKE SATIŞI YASAK MI?

Pazar yerleri ve toplu mekanlarda maske takılmasını zorunlu hale getirdik. Pazar yerlerinde tahtalar arasındaki ayrılıklar konusunu hassasiyetle ele aldık. Valiliklerimiz bu süreci çok yakından takip edecekler. Valiliklerimiz e-devletten ücretsiz maske dağıtımına başladı.

MASKELER ÜCRETSİZ Mİ?

Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoğumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske ulaştırmakta kararlıyız.

MASKE SİPARİŞİ E DEVLET ÜZERİNDEN VERİLECEK

Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapılıyordu. Son dakika değişikliğinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.

"PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.





Duyuruda, "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Maskelerin, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanmıştı.

MASKE SİPARİŞİ NASIL VERİLİR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak. "PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi ve başvurular E-Devlet üzerinden yapılmaya başlandı.

Ücretsiz maske dağıtımı başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak. "PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.

KİMLER MASKE ALABİLİR

20 yaş üstü ve 65 yaş altı herkes ücretsiz maske alabilir. Aile üyesine bakılmaksızın, yaş şartına sahip herkes PTT AVM sitesinden maske formunu doldurarak ücretsiz maske siparişi verebilir.

N95 MASKE NEDİR?

N95 maskeler sis, duman, toz, virüs ve bakteri gibi kirleticileri diğer maskelere göre daha yüksek oranda koruma sağlıyor. Pek çok iş güvenliği malzeme ve ekipmanı satılan yerlerde ve medikal malzeme satan bayilerden satın alınabiliyor. N95 ismine sahip pek çok maske filtrasyon özelliği yüksek olması ve solunumun kolay yapılması özelliğiyle tercih ediliyor.

FFP2 TİPİ MASKE NEDİR?

FFP2 koruma sınıfı solunum maskeleri, havada tehlikeli ve mutajenik parçacıkların bulunabileceği çalışma ortamları için oluşturuldu. Bu sınıftaki solunum maskeleri parçacıkların 0,6 ?m'ye kadar en az %94'ünü tutmalıdır ve OEL ihlalinin maksimum on katı yoğunluğa çıktığı ortamlarda kullanılabilir. Aynı durum TRK değeri (teknik referans yoğunluğu) için de geçerlidir. FFP2 koruma sınıfı solunum maskeleri çoğunlukla demir ve maden endüstrilerinde kullanılır. Bu endüstrilerde çalışanlar sıklıkla aerosol, is ve dumana maruz kalır. Bu da, uzun süreçte akciğer kanseri gibi solunum sistemi hastalıklarına neden olabilir. Bunlara ek olarak çok büyük ikincil hastalık ve akciğer tüberkülozu riski taşırlar. karbon katmanlı uvex filtre sistemimiz, gereken solunum korumasını sağlamanın yanı sıra kullanıcıları hoş olmayan kokulardan da korur.

FFP3 TİPİ MASKE NEDİR?

FFP3 koruma sınıfı solunum maskeleri hava kirliliğini soluma alanında maksimum koruma sunar. Toplam sızıntı maksimum %5 olabilir ve bu maskeler 0,6 ?m'ye kadar tüm parçacıkların %99'u filtrelemelidir. Bu maske aynı zamanda zehirli, onkojen ve radyoaktif parçacıkları da filtreler. FFP3 koruma sınıfı maskeler endüstriye özel OEL değerlerini otuz kat ihlal eden çalışma ortamlarında kullanılır. Çoğunlukla kimya endüstrisinde kullanılırlar.

FF: Face Filter (Yüz maskesi)

P1: Mekanik çalışmalar sonucu ortaya çıkan toksik (zararlı) olmayan tozlar.

P2: Toksik tozlar, MAK değerleri 0,1 mg/m3 'den büyük olan tozlar.

P3: Toksik, kanserojen, radyoaktif tozlar ve MAK değerleri 0,1 mg/m3'den

küçük olan tozlar.

S : Katı ve su bazlı sıvı zerrecikler.

L : Katı ve yağ bazlı sıvı zerrecikler.

Bu Standart 2001 yılında EN 149:2001 Toz maskeleri yeni Avrupa Standardı olarak yenilendi ve maskelerde koruma kademeleri yükseltildi.

CORONA VİRÜSÜNDEN KORUR MU?

Virüslerin boyutları 3 mikron ebatlarındadır. Bundan ötürü normal özellikteki tıbbı ağız ve burun maskeleri herhangi bir hastalıktan ya da virüsten tam anlamıyla koruma sağlamıyor olsa da hastalık yaşayan kimselerin bu maskeleri takıyor olması virüslerin bulaşmasını önemli oranda Sıradan maskelerin virüslere karşı koruma olasılığı yüzde 30 olarak belirtiliyor.

Cerrahi özelliği olan maskelerde dahi korunma olasılığı ancak yüzde 70'e ulaşıyor. Sağlık çalışanlarının kullandığı ağız ve burun maskeleri önerilmektedir. Virüse karşı koruma özelliği olan maskelerin özel filtreleri bulunmaktadır ve bu maskeler özel gözlüklerle kullanılmalıdır.