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Bir aksilik olmasın ha!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası’na hazırlanan Taha Akgül ile telefonla konuştu ve altın madalya beklediğini dile getirerek uyardı.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Bir aksilik olmasın ha!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'nın hazırlıklarını Ankara'da sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı'nın kaptanı Taha Akgül ile telefonda görüştü. Bakan Osman Aşkın Bak, 16-24 Eylül'de Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımı'nı Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında Bakan Bak'ın telefonundan Taha Akgül ile görüştü. Erdoğan, altın madalya beklediği milli güreşçiye "Bir aksilik olmasın ha!" diyerek başarı temennisinde bulundu. Taha ise "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım, iyi hazırlandım" cevabını verdi.

FİNALE KALACAKSIN

Taha Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan finale kalması durumunda müsabakayı ekrandan izlemesini istedi. Bunun üzerine Bakan Bak'ın, "Finale kalırsak değil, kalacaksın inşallah" ifadesini kullanması gülümsetti.

ERDOĞAN'A SÖZ VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli güreşçiden şampiyonada 2024 Paris Olimpiyatları için kota almasını temenni etti. Taha Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmişteki başarıları bu sene de tekrarlama sözü verdi.

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