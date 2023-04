Rıza Kayaalp güreş kariyerini zirvede tamamlamak istiyor

Bolu kampında Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan efsane Rus sporcu Aleksandr Karelin'in altın madalya rekorunu egale ederek Avrupa'da en çok madalya kazanan sporcu ünvanını almak istediğini vurgulayarak, "Çok istekliyim ve çok iyi çalışıyorum. Her zaman yeni başarılar isteyen bir sporcuyum. Son 1 buçuk yılım var ve Avrupa rekorunu kırıp kazanamadığım olimpiyat şampiyonluğunu kazanmak istiyorum" dedi.



Grekoromen Güreş Milli Takımı, 17-23 Nisan tarihlerinde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılacak olan Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Bolu Aladağ'da sürdürüyor. Aralarında dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp'in de bulunduğu milli güreşçiler, Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Erdoğan Karaali yönetiminde zorlu kamp çalışmalarına devam ediyor. Bolu kampında bulunan 32 sporcudan Rıza Kayaalp, Adem Burak Uzun, Kerem Kamal, Mehmet Çeker, Murat Fırat, Selçuk Can, Yunus Emre Başar, Burhan Akbudak, Ali Cengiz ve Metehan Başar ise Avrupa Şampiyonası'na katılacak.



Şampiyonaya hazırlanan dünya şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, altın madalya kazanması halinde 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan efsane Rus sporcu Aleksandr Karelin'in altın madalya rekorunu egale etmek için mindere çıkacak. Avrupa Şampiyonası için son hazırlıklarını Bolu'da sürdürdüklerini söyleyen Rıza Kayaalp, "Ocak ayından bu yana zorlu bir hazırlık dönemi geçirdik ve artık son hazırlıkları yapıyoruz. Takım halinde güçlü bir şekilde katılarak bol madalyalarla dönmek istiyoruz. Burada gücümüzü artıracak antrenmanlar yapıyoruz. Avrupa Şampiyonası'na göre hazırlık yapıyoruz. Benim için çok önemli bir şampiyona. En büyük hedeflerimden bir tanesi Rus güreşçi Aleksandr Karelin'in rekorunu egale etmek. Rus güreşçinin altın madalya rekorunu kırmak benim için çok gurur verici olacak. Benim 12 finalim var. Final olarak yetiştim ama 11 şampiyonluğum var. Toplam madalya sayısında da Avrupa'da en çok madalya alan sporcu olmak istiyorum. Çok istekliyim ve çok iyi çalışıyorum. Her zaman yeni başarılar isteyen bir sporcuyum. Son 1 buçuk yılım var ve Avrupa rekorunu kırıp kazanamadığım olimpiyat şampiyonluğunu kazanmak istiyorum" diye konuştu.



Bolu'da üçüncü ve son kamp dönemini geçirdiklerini belirten Grekororomen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Erdoğan Karaali de "10 gündür Bolu'dayız. Kampımız çok verimli geçti. Kampımızın bitmesine bir hafta kaldı. Şu an kampta 32 sporcumuz var fakat takıma giren 10 sporcumuz var. Vatandaşlarımıza şampiyonada bayram hediyesi vermek istiyoruz. Hepsi tecrübeli çocuklarımız. Hedefimiz Avrupa Şampiyonluğu ama 2024 yılında olimpiyatlar var ve dünya şampiyonasında alacağımız kotaya göre olimpiyatlara katılma hakkımız oluyor. Bunun için en önemli sınav dünya şampiyonluğu" diye konuştu.