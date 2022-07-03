Haberler Güreş Bakan Kasapoğlu'ndan başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'e tebrik mesajı!

Bakan Kasapoğlu'ndan başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'e tebrik mesajı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Cengizhan Şimşek'i tebrik etti.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 20:55
Bakan Kasapoğlu'ndan başpehlivan olan Cengizhan Şimşek'e tebrik mesajı!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Edirne'de bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi Mustafa Taş'ı finalde yenerek başpehlivanlığı kazanan Cengizhan Şimşek'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl 661'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde rakibi Mustafa Taş'ı yenerek altın kemeri kazanan Cengizhan Şimşek'i kutluyorum. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ülkemizin en önemli kültürel miraslarımızdan biri. Bu mirası devam ettirmek amacıyla bu büyük organizasyonda ter döken tüm güreşçilerimize teşekkür ediyorum."

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