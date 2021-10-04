Fazlı Eryılmaz tarih yazdı

Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Fazlı Eryılmaz, serbest stil 74 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Norveç'in başkenti Oslo'da devam eden şampiyonada Fazlı Eryılmaz, üçüncülük maçında Belaruslu rakibi Azamat Nurykau ile karşılaştı. Fazlı Eryılmaz, rakibine 2-1 üstünlük sağlayarak dünya üçüncülüğünü elde etti. Milli güreşçi, 2020 Bireysel Güreş Dünya Kupası'nda 74 kiloda yine bronz madalya kazanmıştı. Ülkemizi 57 kiloda temsil eden Süleyman Atlı da yarı finale yükseldi. İlk turu bay geçen Atlı 2. turda Hintli Pankaj'ı (10-0) sayı tuşuyla, çeyrek finalde Japon Toshiya Abe'yi (5-2) yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İranlı Alireza Sarlak ile karşılaşacak.