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Milli güreşçi Emre Mutlu'dan altın madalya

Milli sporcu Emre Mutlu, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 55 kiloda altın madalya kazandı. Finalde Bulgar rakibi Denis Krasimirov Demirov'u 12-6 yenen Emre altın madalyanın sahibi oldu. Öte yandan Mustafa Safa Yıldırım ise grekoromen stil 63 kilo bronz madalya mücadelesinde Haroyan'ı 3-1 yenerek 3. oldu.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 19:44 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2022 Salı 19:53
Milli güreşçi Emre Mutlu'dan altın madalya

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Emre Mutlu altın, Mustafa Safa Yıldırım ise bronz madalya elde etti.

Filibe kentinde devam eden organizasyonda Emre Mutlu, grekoromen stil 55 kilo finalinde Bulgar rakibi Denis Krasimirov Demirov ile karşılaştı.

Rakibini 12-6 yenen Emre, altın madalyanın sahibi oldu.

Mustafa Safa Yıldırım ise grekoromen stil 63 kilo bronz madalya mücadelesinde Ermeni Vladimir Haroyan ile karşı karşıya geldi.

Haroyan'ı 3-1 yenen Mustafa Safa, bronz madalya kazandı.

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