CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Göztepe'de Stoilov rüzgarı

Göztepe'de Stoilov rüzgarı

Süper Lig'de milli araya 16 puanla üçüncü basamakta giren Göztepe'de Bulgar teknik patron Stanimir Stoilov 2 senede büyük fark yarattı. Sarı-kırmızılıların 1'inci Lig'de mücadele ettiği 2023-2024 sezonunun 13'üncü haftasında göreve başlayan tecrübeli teknik adam kısa sürede Göztepe'yi şaha kaldırdı. İlk geldiği sezonda takımı Süper Lig'e çıkaran Stoilov, devler arenasında da en istikrarlı çalıştırıcılardan biri oldu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 12:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe'de Stoilov rüzgarı

Süper Lig'deki ilk senesinde Avrupa hedefini koyan Stoilov, 2024-2025 sezonunda Göztepe'yi 8'inci yaptı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise tam 50 yıl sonra yarı final oynama başarısı gösteren Göztepe, Stanimir Stoilov yönetiminde 2025-2026 sezonuna da müthiş bir giriş yaptı. Hedefi bir kez daha Avrupa olarak belirleyen 58 yaşındaki teknik adam ilk 8 maçta yenilgi yüzü görmedi.

PUAN ORTALAMASI 1.81

Milli araya 4 galibiyet ve 4 beraberlik alarak namağlup giren Göztepe 16 puan topladı ve 2 golle ligin az gol yiyen takımı oldu. Özellikle savunma anlayışıyla fark yaratan Stanimir Stoilov, takımı Avrupa'nın en iyi defans yapan ekipleri arasına da soktu. Disiplinli yapısıyla dikkat çeken deneyimli teknik adam, 74 maçta 1.81 puan ortalaması yakalamayı başardı.

GENÇ FUTBOLCULAR İÇİN ŞANS

Genç futbolculara da büyük önem veren Stanimir Stoilov, 20 artı 5 milyon Euro bonservisle Alman ekibi Leipzig'e rekor bedelle satılan Romulo'nun gelişimine büyük katkı sağladı. U19 takımı için transfer edilen Nijeryalı orta saha Anthony Dennis'i geldiği gibi A takıma kazandıran Stoilov, kulübün yetiştirici misyonuna da çok büyük katkılarda bulundu.

F.Bahçe'den Beşiktaş'ın yıldızına kanca!
Bulgaristan'da yer yerinden oynadı! İşte atılan manşetler
DİĞER
Ay-yıldızlıların, Bulgaristan galibiyetine övgü dolu sözler! "Kalite ve siklet farkı..."
Son dakika! Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor! Gazze zirvesine katılacak
Kenan İtalya’da manşetleri süsledi!
İspanya’da Arda Güler manşetlerde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hollanda-Finlandiya maçı detayları! Hollanda-Finlandiya maçı detayları! 11:30
Kenan İtalya’da manşetleri süsledi! Kenan İtalya’da manşetleri süsledi! 11:29
F.Bahçe'den Beşiktaş'ın yıldızına kanca! F.Bahçe'den Beşiktaş'ın yıldızına kanca! 11:11
Barış Alper'de mutlu son! Milli yıldız imzayı atıyor Barış Alper'de mutlu son! Milli yıldız imzayı atıyor 10:57
Romanya-Avusturya maçı ne zaman? Romanya-Avusturya maçı ne zaman? 10:48
Yalçın'dan Emre Mor'a veto! Yalçın'dan Emre Mor'a veto! 10:46
Daha Eski
Yönetimden prim hamlesi! Hedefteki 3 maç... Yönetimden prim hamlesi! Hedefteki 3 maç... 10:43
F.Bahçe'de ilk ayrılık belli oldu! F.Bahçe'de ilk ayrılık belli oldu! 10:30
İspanya’da Arda Güler manşetlerde! İspanya’da Arda Güler manşetlerde! 10:24
San Marino-Güney Kıbrıs maçı ne zaman? San Marino-Güney Kıbrıs maçı ne zaman? 10:19
Danimarka-Yunanistan maçı detayları! Danimarka-Yunanistan maçı detayları! 09:50
İşte Tedesco’nun ilk transfer hedefi! İşte Tedesco’nun ilk transfer hedefi! 09:48