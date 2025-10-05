CANLI SKOR ANA SAYFA
Göztepe'de Stoilov: Tarzımızdan çok hoşlanmadım!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından ev sahibi takımın teknik direktörü Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2025 Pazar 23:18 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 00:00
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. İyi bir maç çıkarmadıklarını belirten Bulgar teknik adam, "Gerçekten bizim adımıza çok önemli galibiyetti. İyi bir rakibe karşı kazandık. 3 puan almak çok önemliydi bundan ötürü mutluyuz. Belki evde oynadığımız en iyi maçımız değildi. Tarzımızdan çok hoşlanmadım, tatmin olmadım. Bu maçı kazanmak önemliydi. Çok iyi savunma yaptık. Hücumsal anlamda gelişmeliyiz, sıkıntılar vardı. Öndeki oyuncularımızın gelişmesi gerekiyor" diye konuştu.

'CEZALAR UMARIM SON BULUR'

Futbolcuların üzerinde baskı olabileceğini belirten Stoilov şu şekilde konuştu:

"Oyuncularımız kazanmalarını gerektiğini bildiği için fazla baskı vardı. Büyük takımda oynayan oyuncular baskı altında oynamayı bilen oyuncularıdır. Taraftar en büyük destekçimizdir. Bu destek en iyi performansı sergilemek zorunluluğunu yüklüyor. Umarım taraftar adına alınan cezalar sona erer. Bugün adına baktığımızda sıkıcı bir ortam oluştu. Biz boş stada alışık değiliz. Taraftarımızla stadımız dolu bir şekilde alıştık. Bir sonraki maça hepsi tekrar gelirler".

"PROBLEMLERİ GÖRMEZDEN GELEMEM"

Savunmada çok geliştiklerini anlatan Stoilov, "Kalecimizden santrforlara kadar savunma gerçekleştiriyoruz. Bu konuda da en iyi olmalıyız. Gelişmemiz gereken yer hücum. Özgüvenli, yaratıcı olmalıyız, fırsatları değerlendirmeliyiz. Duran topları geliştirmeliyiz. Şu an olduğumuz noktaya baktığımda varmak istediğim noktaya uzağım. Gözümüzü problemlere kapatmamalıyız. Bu problemleri ortadan kaldırmalıyız. Hücumsal anlamda gelişme göstermeliyiz. Çok çalışacağız ben gözlerimi problemlere kapatmam. Bunları ortadan kaldırmak için çalışırım" cümlelerini kullandı.

