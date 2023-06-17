TRANSFER HABERLERİ - Ferhat Kaplan Göztepe yolunda!

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Göztepe, kaleci transferinde de sona yaklaştı. Altınordu'dan sol bek Ali Dere ve Kasımpaşa'dan stoper Tarkan Serbest'le prensipte anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar Süper Lig'de küme düşen Giresunspor'un kalecisi Ferhat Kaplan'la da el sıkıştı.

Giresunspor'la sözleşmesi sona erecek 34 yaşındaki file bekçisinin Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı ve ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından Ferhat'ın resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi. Dardanelspor'da 2006-2007 sezonunda kariyerine başlayan Ferhat Kaplan, Gençlerbirliği, Adana Demirspor ve Giresunspor'da top koşturdu. Bu sezon Giresunspor'da 13 Süper Lig maçına çıkan Ferhat, 1102 dakika süre aldı.