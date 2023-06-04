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Göztepe'de Ali Akman ile yollar ayrılıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezonun kadro çalışmalarına başlayan Göztepe'de yolcular netleşti. Kiralıklarla birlikte 13 futbolcusuyla sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek sarı-kırmızılılarda golcü Ali Akman'ın kesin olarak gelecek sezon Göztepe'de devam etmeyeceği bildirildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 12:48
Göztepe'de Ali Akman ile yollar ayrılıyor

Sezon başında büyük umutlarla Göztepe'ye gelen ve flaş transferlerin arasında gösterilen Ali Akman, 14'ü lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere 16 müsabakaya çıktı. Toplam 566 dakika sahada kalan 21 yaşındaki futbolcu ne gol atabildi ne de asist yapabildi. Son haftalarda forma şansı dahi bulamayan Ali Akman'ın Göztepe defteri kapandı.

Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un sözleşmeli oyuncusu olan Ali'de opsiyon kullanmayı düşünmeyen Göztepe yönetimi, mukavelesi bitecek bazı yerli futbolcuları da takımda tutmayı düşünmüyor. Kaptan Yasin Öztekin'in de bu isimlerden biri olduğu, deneyimli futbolcunun faal futbol kariyerini sonlandırmayı düşündüğü ifade edildi.


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