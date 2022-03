Başkan Mehmet Sepil 'in görevi bıraktığı Göztepe 'nin geleceği merak konusu oldu. Rus oligark Roman Abramovich 'in Göz- Göz'e talip olabileceği iddiası camiada heyecan yarattı. Kulübün kripto parası Göztepe SK Fan Token 'in piyasa değeri yüzde 700 prim yaptı. 13 TL'den işlem gören tokenler kısa süre içinde 90 TL'ye kadar ulaştı. Kulübün çoğunluk hissesini elinde bulunduran Sepil'in, birçok teklifi değerlendirmeye aldığı bildirildi.