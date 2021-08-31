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Son dakika spor haberleri | Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi!

Süper Lig'de yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Göztepe, ilk 3 maçında yalnızca iki puan toplayabildi. İzmir ekibi bu doğrultuda teknik direktörü Ünal Karaman ile yolları ayırma kararı aldı. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır." denildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 18:09 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 18:15
Son dakika spor haberleri | Göztepe'de Ünal Karaman dönemi sona erdi!

Süper Lig'de yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Göztepe, ilk 3 maçında yalnızca iki puan toplayabildi. İzmir ekibi bu doğrultuda teknik direktörü Ünal Karaman ile yolları ayırma kararı aldı.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır." denildi.

Yapılan açıklama şöyle;

"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ile karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımız ayrılmıştır.

Duruşu ve kişiliğiyle Türk futbolunun örnek karakteri olan Ünal Karaman'a ve ekibine Göztepe'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz."

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