Locadan dev destek

Göztepe HaberleriGiriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 23:33Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
GöztepeGürsel Aksel Stadyumu'nda tribün koltukları boştu fakat locada bulunan taraftarlar takımlarına büyük destek verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre, localara yüzde 50 oranında seyircinin girdiği maçta sarı-kırmızılı taraftarlar maçın başlama anından son saniyesine kadar Göztepe adına tezahüratlarda bulundu. Localarda taraftarlara ayrılan bölümlerin tamamının dolduğu öğrenildi. Alınan karar gereği deplasman takımı taraftarlarına loca satışı yapılmadı.