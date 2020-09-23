Göztepe'den transfer atağı! Mihojevic...

Süper Lig'de transfer döneminde şu ana kadar 8 takviye gerçekleştiren Göztepe, Boşnak stoper Marko Mihojevic'i gündemine aldı. Geçen sezon Almanya Bundesliga 2 ekiplerinde Erzgebirge Aue forması giyen 24 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başlandı. Yönetimin Mihojevic'le anlaşma aşamasına geldiği ve oyuncunu en kısa sürede resmi imzayı atacağı bildirildi. Futbola ülkesinde Leotar Trebinje'de başlayan Marko Mihojevic, FK Sarajevo, Yunanistan'da Paok ve Ofi'de oynadı. Mihojevic geçen sezon Erzgebirge Aue 24 lig maçına çıkıp 1 gol attı.