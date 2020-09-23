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'den atağı! Mihojevic...

'de sezonu sürerken, şu ana dek 8 ismi kadrosuna katarak hareketli bir transfer dönemi geçiren ekibi , listesine bir ismi daha dahil etti. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 16:42
Göztepe'den transfer atağı! Mihojevic...

'de döneminde şu ana kadar 8 takviye gerçekleştiren , Boşnak stoper 'i gündemine aldı. Geçen sezon 2 ekiplerinde forması giyen 24 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başlandı. Yönetimin Mihojevic'le anlaşma aşamasına geldiği ve oyuncunu en kısa sürede resmi imzayı atacağı bildirildi. ülkesinde Leotar Trebinje'de başlayan Marko Mihojevic, FK Sarajevo, 'da Paok ve Ofi'de oynadı. Mihojevic geçen sezon Erzgebirge Aue 24 lig maçına çıkıp 1 gol attı.

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