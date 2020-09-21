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'den harekatı! ...

Son dakika haberleri... 'de son olarak 'la deplasmanda 1-1 berabere kalıp puanını 4'e çıkaran transferin hareketli ekiplerinden için harekete geçti.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 13:27
Göztepe'den transfer harekatı! Gerson Rodrigues...

Şu ana kadar Burak, Kubilay, İrfan, Ideye, Ndiaye, Burekovic, Nwobodo ve Megyeri ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların geçen sezon sezon Ankaragücü'nde kiralık oynayan forvet oyuncusu için harekete geçtiği ifade edildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör İlhan Palut'un Lüksemburglu oyuncuyu kadroda görmek istediği ifade edilirken, yönetimin Rodrigues'in kulübü olan 'le temaslara başladığı vurgulandı.

Ankaragücü'nde 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında 11 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu 6 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Sezon bitiminde yeniden Dinamo Kiev'e dönen Rodrigues, temsilcisinde 3 maça çıktı. yaşamına Lüksemburg'un Racing takımında başlayan Rodrigues, Fola Esch, 'da Telstar, Moldova'da FC Sheriff, 'da Jubilo Iwata'da oynayıp Dinamo Kiev'e oldu. Rodrigues, Lüksemburg 'nda ise 26 maça çıkıp 4 kez fileleri havalandırdı.

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