Göztepe’de defans istikrarı - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Göztepe’de defans istikrarı

’de defans istikrarı

Göztepe’de defans istikrarı

Ligler ertelenmeden önceki 'yi yenen 'de en istikrarlı futbolcular savunmacılar oldu.

Ligler ertelenmeden önceki 'yi yenen 'de en istikrarlı futbolcular savunmacılar oldu. Brezilyalı stoper Titi 24 maçla en fazla forma giyen oyuncu unvanını aldı. Titi'nin ardından kaptan kaleci Beto da 24 maçta oynadı. Sağ bek Gassama 23, sol bek Berkan da 22 maçta forma giydi.
  1. 24.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe’de defans istikrarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN