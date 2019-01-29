Göztepe golcü arıyor
Gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Göztepe, forvet transferi için düğmeye bastı.
Malatya'dan sonra G.Saray'a da yenilerek ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan Göztepe, ilk sezonunda 32 kez fileleri havalandırırken bu sezon sadece 20 gol atabildi. Elindeki golcülerden verim alamayan İzmir ekibinde, 3 gol atan İngiliz santrfor Jerome dışında katkı gelmemesi ve Ghilas'ın sakatlığıyla, transferin bitimine az bir süre kala forvet arayışlarına başlandığı öğrenildi. Teknik Direktör Kemal Özdeş'in de Ghilas'ın yokluğunda forvete ihtiyaç duyduğunu Başkan Mehmet Sepil'e ilettiği bildirildi.
- 29.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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