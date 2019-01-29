Göztepe golcü arıyor – Fotomaç – 29 Ocak 2019
29 Ocak 2019, Salı
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golcü arıyor

Göztepe golcü arıyor

Gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan , forvet transferi için düğmeye bastı.

'dan sonra G.Saray'a da yenilerek ikinci yarıya kötü bir başlangıç yapan , ilk sezonunda 32 kez fileleri havalandırırken bu sezon sadece 20 gol atabildi. Elindeki golcülerden verim alamayan ekibinde, 3 gol atan İngiliz santrfor Jerome dışında katkı gelmemesi ve Ghilas'ın sakatlığıyla, transferin bitimine az bir süre kala forvet arayışlarına başlandığı öğrenildi. 'in de Ghilas'ın yokluğunda forvete ihtiyaç duyduğunu Başkan 'e ilettiği bildirildi.

  1. 29.1.2019
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