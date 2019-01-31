Göztepe İstanbul’da puan arıyor
31 Ocak 2019, Perşembe
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İstanbul’da puan arıyor

Göztepe İstanbul’da puan arıyor

’in ikinci yarısında oynadığı iki maçtan galibiyet çıkaramayan , yarın deplasmanında terleyecek.

İkinci devreye istediği gibi başlayamayan ve ile 'a kaybeden , 20. haftanın açılış karşılaşmasında yarın 'ye konuk olacak. Ülker Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. temsilcisi haftaya 22 puanla 12. sırada girerken, ev sahibi Fenerbahçe topladığı 20 puanla 14. basamakta kendisine yer buldu.

GÖZTEPE'DE EKSİK ÇOK
Zorlu maç öncesinde Göztepe'de eksik isimlerin fazlalığı teknik heyeti düşündürüyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Ghilas, Gassama, Ngando, Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in yanı sıra cezalısı Poko da Fenerbahçe karşısında yer almayacak. Geçen hafta oynanan Galatasaray maçında sarı kart cezasını çeken Alpaslan ise yeniden formasına kavuşacak.

Ev sahibinde ise sakatlıkları devam eden Tolga, Frey, Oğuz Kağan, Erten, Harun ve kart cezalıları Hasan Ali ile Skrtel Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe karşısında Göztepe'nin muhtemel 11'i şöyle: Beto, Tayfur, Titi, Reis, Lumor, Borges, Alpaslan, Castro, Yasin, Serdar, Jerome.
  1. 31.1.2019 11:59
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