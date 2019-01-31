Göztepe İstanbul’da puan arıyor
Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında oynadığı iki maçtan galibiyet çıkaramayan Göztepe, yarın Fenerbahçe deplasmanında terleyecek.
GÖZTEPE'DE EKSİK ÇOK
Zorlu maç öncesinde Göztepe'de eksik isimlerin fazlalığı teknik heyeti düşündürüyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Ghilas, Gassama, Ngando, Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in yanı sıra sarı kart cezalısı Poko da Fenerbahçe karşısında yer almayacak. Geçen hafta oynanan Galatasaray maçında sarı kart cezasını çeken Alpaslan ise yeniden formasına kavuşacak.
Ev sahibinde ise sakatlıkları devam eden Tolga, Frey, Oğuz Kağan, Erten, Harun ve kart cezalıları Hasan Ali ile Skrtel Göztepe karşısında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe karşısında Göztepe'nin muhtemel 11'i şöyle: Beto, Tayfur, Titi, Reis, Lumor, Borges, Alpaslan, Castro, Yasin, Serdar, Jerome.
- 31.1.2019 11:59
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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