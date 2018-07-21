Bektaş, Gouffran’a hayran
Erzurum kampı sonrası Hollanda'ya geçen Göztepe'de Teknik Direktör Bayram Bektaş, geçen sezon beklentilerin uzağında kalan 32 yaşındaki Fransız sol açık Gouffran'ı övdü.
Erzurum kampı sonrası Hollanda'ya geçen Göztepe'de Teknik Direktör Bayram Bektaş, geçen sezon beklentilerin uzağında kalan 32 yaşındaki Fransız sol açık Gouffran'ı övdü. Geçen sezon 31 maçta 1 gol, 2 asist yapan oyuncusunun kampın yıldızlarından olduğunu belirten Bektaş, "Bu sezon çok önemli katkılar sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.
- 21.7.2018
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mmm ali başkan volkanı şutlasana..
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