Erzurum kampı sonrası Hollanda'ya geçen Göztepe'de Teknik Direktör Bayram Bektaş, geçen sezon beklentilerin uzağında kalan 32 yaşındaki Fransız sol açık Gouffran'ı övdü. Geçen sezon 31 maçta 1 gol, 2 asist yapan oyuncusunun kampın yıldızlarından olduğunu belirten Bektaş, "Bu sezon çok önemli katkılar sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.