Bektaş, Gouffran’a hayran – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Bektaş, ’a hayran

    Bektaş, Gouffran’a hayran

    kampı sonrası 'ya geçen 'de , geçen sezon beklentilerin uzağında kalan 32 yaşındaki Fransız sol açık 'ı övdü.

    kampı sonrası 'ya geçen 'de , geçen sezon beklentilerin uzağında kalan 32 yaşındaki Fransız sol açık 'ı övdü. Geçen sezon 31 maçta 1 gol, 2 asist yapan oyuncusunun kampın yıldızlarından olduğunu belirten Bektaş, "Bu sezon çok önemli katkılar sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

    1. 21.7.2018
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