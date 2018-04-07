Göztepe ilk peşinde – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    ilk peşinde

    Göztepe ilk peşinde

    Bu sezon takımlarına galibiyeti olmayan , Ba olayıyla gerilen ortamda ’a ’ta ligde ilk yenilgiyi yaşatmanın peşinde.

    , deplasmanında bugün ilklerin peşinde olacak. Beşiktaş Başkanı 'ın hakkında sarf ettiği sözlerin ardından iki takım arasında gerilen ortamda ekibi, 'a açıldığından beri ligde ilk yenilgisini tattırmak istiyor. Bu sezon takımlarına karşı galibiyeti olmayan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ı en son 2001-02'de 2-0'lık sonuçla yenmişti. Göztepe'de sakat ve cezalı futbolcuların çokluğu ise can sıkıyor. Stoperler Kadu ve Hakan'ın yanı sıra orta saha Atakan, Beşiktaşlı eski golcü Ömer ile sol bek Traore, sakatlığı nedeniyle görev alamayacak. Kart cezalıları kanat oyuncusu Gouffran ile stoper Kosanovic de takım arkadaşlarını Dolmabahçe'de yalnız bırakacak.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:19
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