Göztepe, Beşiktaş'a karşı ilk peşinde

Siyah-beyazlı ekip, yeni stadı Vodafone Park açıldıktan sonra ligde evinde 33 maçtır yenilgi yüzü görmedi. Beşiktaş, 11 Nisan 2016'da kapılarını açan yeni stadında oynadığı 33 lig maçında 26 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Ligde daha önce 47 kez karşı karşıya geldiği siyah-beyazlıları 8 kez mağlup eden sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında son galibiyetini 2001-02 sezonunda elde etti. İnönü Stadı'nda Mkhalele ve Mehmet Önür'ün golleriyle kazanan Göztepe, şampiyonluk yolunda Beşiktaş'a büyük darbe vurmuştu. İzmir temsilcisi, rakibiyle deplasmanda oynadığı son müsabakayı ise tarihi bir skorla kaybetti.



Beşiktaş'ın 100'üncü kuruluş yıl dönümünde İnönü Stadı'nın çimlerine çıkan Göztepe, 90 dakika bitiminde 7-3'lük skorla İzmir'e döndü. Beşiktaş ve Göztepe arasında son 7 lig maçı bir hayli gollü geçti. 1999-2000 sezonunda 14 sene sonra Süper Lig'e yükselen İzmir ekibi, o yıl İstanbul'da Beşiktaş'a 2-1 kaybederken, Atatürk Stadı'ndaki müsabakayı da 4-2 kaybetti. Göztepe 2001-02'de ise evinde Beşiktaş'a 6-0'lık skorla boyun eğdi, İnönü'de ise 2-1 kazandı. 2002-03'te de futbolseverler iki takımın maçlarında bol gol seyretti. Göztepe ile Beşiktaş İzmir'de 2-2 berabere kalırken, rövanş ise 7-3 bitti. Bu sezonun ilk yarısında Bornova Stadı'nda oynanan karşılaşmada galip gelen taraf 3-1'lik skorla Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlılarda son 2 sezonda Şenol Güneş'in yardımcılığını yapıp şampiyonluklar yaşayan Göztepe'nin çalıştırıcısı Tamer Tuna, zorlu deplasmandan istedikleri skoru alacak güçte olduklarını ifade etti. Maçta 2 bin 200 Göztepeli de tribünde olacak. Sarı-kırmızılılar 80 TL'den satışa çıkan biletleri 8 dakikada tüketti.



TRAORE BELİRSİZ

Vodafone Park'ta yarın Beşiktaş'a konuk olacak Göztepe'de sakat ve cezalı futbolcuların çokluğu can sıkıyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan stoperler Kadu ve Hakan'ın yanı sıra orta saha Atakan ve eski Beşiktaşlı golcü Ömer İstanbul'a götürülmeyecek. Göztepe'de kart cezalıları kanat oyuncusu Gouffran ile defans Kosanovic de takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Geçen haftaki Kasımpaşa sınavında sol üst baldırından sakatlanarak oyuna devam edemeyen sol bek Traore'nin durumu da belirsiz. Hafta içinde takımla idmanlara katılamayan Fildişi Sahilli oyuncunun oynaması da zor görünüyor.



KORKMAZ'A 100 BİN TL

Tahkim Kurulu, Göztepe'nin, futbolcu temsilcisi Metin Korkmaz'la arasındaki uyuşmazlığa ilişkin kararını verdi. Davacı menajerin alacak talebi kabul edildi. Göztepe, Korkmaz'a 100 bin TL artı KDV alacağını 15 Eylül 2017'den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödeyecek.