 Göztepe'de transfer mesaisi – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    'de mesaisi

    Göztepe'de transfer mesaisi

    'de sezonun ilk yarısını 30 puanla 6'ncı sırada tamamlayan , dış transferde çalışmalarını hızlandırırken iç transferde de hareketli günler geçiriyor.

    2 Ocak'ta 'da başlayacak devre arası kampına tüm futbolcularını davet eden teknik direktör , 1 hafta içinde gidecek isimleri yönetime bildirecek.

    Kadrosuna en az 2 futbolcuyu dahil etmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, mevcut kadrosunda yer alan golcü Adis Jahovic için de yoğun bir mesai harcayacak. ve Avrupa'dan birçok kulübün talip olduğu yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatmak isteyen yönetimin, oyuncunun menajeriyle Antalya'da bir araya geleceği öğrenildi.


    Jahovic'in yıllık ücretini 750 bin Euro'ya yükselten yönetim kurulu, oyuncuya son bir teklif sunacağı belirtildi. 'de mutlu olduğunu ifade eden yıldız oyuncuda sorun çıkmasını beklemeyen yönetimin, yine sözleşmesi mayısta bitecek stoper Milos Kosanovic ve kaleci Beto'yla da masaya oturacağı ifade edildi.

    listesinde 'dan Poko ve Seleznyov, 'dan Alex Song, Utrecth'ten , 'den Artem Kravets gibi önemli isimleri bulunduran Göztepe'de takımdan ayrılması gündeme gelen futbolcuların da netleştiği ifade edildi. Göztepe'de bu sezon hiçbir lig maçında şans bulamayan Segbefia başta olmak üzere, Schwechlen, Emrecan ve Ghilas'ın gönderilecekler listesinde başta olduğu belirtildi.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:01
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