Göztepe'nin hedefi Kravets
Tamer Tuna, yönetime verdiği raporda 28 yaşındaki golcüyü ilk sıraya koydu. Yönetim harekete geçti Göztepe’nin listesinde, Karabük forması giyen Poko ve Seleznyov da var. Görüşmeler sürüyor...
Göztepe'nin listesinde Karabükspor'dan Poko ve Selenyov da bulunuyor. Karadeniz ekibinin bu teklifi düşünmek için süre istediği öğrenildi. Tamer Tuna, özellikle Poko'nun alınmasını çok istiyor.
ALEX SONG DA LİSTEDE YER ALIYOR
İZMİR ekibin hedefinde Rubin Kazan forması giyen Alex Song da bulunuyor. 30 yaşındaki futbolcu, hem stoper hem de ön libero mevkisinde oynayabiliyor. Oyuncuyla önümüzdeki hafta görüşme yapılacak.
SEPİL, TUNA İLE BULUŞACAK
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in devre arası transfer dönemini 2-3 takviyeyle sonlandıracağı öğrenildi. Sepil'in yılbaşından sonra Tamer Tuna ile bir araya gelerek transfer stratejisini belirleyeceği bildirildi. (Takvim)
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:22
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Obradovic'ten takıma eleştiri
Toplam 1
Yorum
poyraz Aziz efendi,Futbol takımını bitirdi,Bayan Basketi bitirdi,Erkek Voleybol zaten Allah versin elimizde bir Erkek basket vardı oda bitti Aziz
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Muharrem Usta'dan yeni yıl temennisi
Toplam 3
Yorum
erol şu adam TRABZONSPOR başkanı.vah TRABZONUM vah.
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Yedeklere şans verdi
Toplam 2
Yorum
resul sağlam rıza çalımbay yedek ağırlıklı kadroyla çıkmakla büyük hata yaptı.oynadığın takım süper lig takımı konya geçen senenin kupa şampiyonu.tur zor
Göztepe'nin hedefi Kravets haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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