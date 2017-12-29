 Göztepe'nin hedefi Kravets – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    'nin hedefi Kravets

    <a href="/index/goztepe?id=04ac91d1-f783-46ca-a965-d2ade3c3ff3f" class="" rel="tag">Göztepe</a>'nin hedefi Kravets

    Tamer Tuna, yönetime verdiği raporda 28 yaşındaki golcüyü ilk sıraya koydu. Yönetim harekete geçti ’nin listesinde, forması giyen Poko ve Seleznyov da var. Görüşmeler sürüyor...

    Süper Lig'in ilk yarısında müthiş bir performans gösteren 'de transfer harekatı başladı. Teknik Direktör Tamer Tuna'nın raporu doğrultusunda harekete geçen Sarı-Kırmızılılar, Dinamo Kiev forması giyen golcü Artem Kravets ile temasa geçti. Yapılan ilk görüşmeden olumlu sonuç alan , çalışmalarını sürdürüyor.

    Göztepe'nin listesinde Karabükspor'dan Poko ve Selenyov da bulunuyor. Karadeniz ekibinin bu teklifi düşünmek için süre istediği öğrenildi. Tamer Tuna, özellikle Poko'nun alınmasını çok istiyor.

    ALEX SONG DA LİSTEDE YER ALIYOR
    İZMİR ekibin hedefinde Rubin Kazan forması giyen Alex Song da bulunuyor. 30 yaşındaki futbolcu, hem stoper hem de ön libero mevkisinde oynayabiliyor. Oyuncuyla önümüzdeki hafta görüşme yapılacak.

    SEPİL, TUNA İLE BULUŞACAK
    Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in devre arası transfer dönemini 2-3 takviyeyle sonlandıracağı öğrenildi. Sepil'in yılbaşından sonra Tamer Tuna ile bir araya gelerek transfer stratejisini belirleyeceği bildirildi. (Takvim)

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:22
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