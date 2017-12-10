Göztepe durdurulamıyor!
Süper Lig'de deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 yenen Göztepe art arda 3. galibiyetini aldı.
Bu sezon daha önce 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı ekip, Teleset Mobilya Akhisarspor, Kardemir Karabükspor galibiyetlerinin ardından Evkur Yeni Malatyaspor engelini de kayıpsız geçti.
İzmir temsilcisi, geride kalan 15 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Toplam 28 gol atıp, kalesinde 23 gol gören sarı-kırmızılı ekip 27 puana ulaştı.
DEPLASMANDA KAZANMAYA DEVAM
Şimdiye kadar dış sahada oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Göztepe, 16 puan topladı.
Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 15 puan toplayan Fenerbahçe'nin önünde en başarılı ekip konumunda bulunuyor.
GOLCÜLER SUSTU
Hücum oyuncularının gol bulamadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçında savunma oyuncusu Kadu ile orta saha oyuncuları Selçuk Şahin ve Rajko Rotman birer gol üretti.
En son golünü Brezilya'da 13 Ağustos 2015'te Atletico Paranaense formasıyla atan Kadu, Göztepe'de ilk golünü Evkur Yeni Malatyaspor karşısında buldu. Selçuk Şahin ise Göztepe formasıyla 2. golüne ulaşırken, Süper Lig kariyerindeki 25. golünü kaydetti.
Takımının 3. golünü kaydeden Rotman, en son golünü geçen yıl Kayserispor formasıyla Bursaspor'a atmıştı.
320 DAKİKA SONRA GOL YEDİ
Ligde Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 14. dakikada kalesinde gol gören Göztepe, 320 dakika sonra topu ağlarından çıkardı.
Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş karşısında 53. dakikada Cenk Tosun'un golüne engel olamadıktan sonra Bursaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Kardemir Karabükspor maçlarında kalesini gole kapatmıştı.
BETO, BU KEZ KURTARAMADI
Bu sezon penaltı vuruşundan ilk golünü Evkur Yeni Malatyaspor karşısında yiyen Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, daha önceki 3 penaltı atışını kurtarmıştı.
Kayserispor karşısında Deniz Türüç ve Güray Vural'ın penaltı vuruşlarında başarılı olan tecrübeli kaleci, Kardemir Karabükspor maçında da Mustapha Yatabere'nin penaltı atışında gole izin vermemişti.
İzmir temsilcisi, ligde 18 Aralık Pazartesi günü Atiker Konyaspor'u konuk edecek.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:31
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Sırtladı götürüyor
Toplam 3
Yorum
mustafa geldiğinde beğenilmeyen bu futbolcumu denen adam zenitte defalarca izledim zamana ihtiyacı var dedim banakızdılar ama haklı çıktım
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Muslera'dan Galatasaraylı taraftarlara...
Toplam 2
Yorum
Bektaş Senin milatın doldu bir senedir
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TT Stadı'nda forma skandalı
Toplam 1
Yorum
1905 Stadda tepki yok görevli bir yerden aldığı talimatı yerine getirmiş.O talimatı veren zihniyetler oldukça sporda bir adım öteye gidemeyiz.
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