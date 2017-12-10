Göztepe durdurulamıyor!

Bu sezon daha önce 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı ekip, Teleset Mobilya Akhisarspor, Kardemir Karabükspor galibiyetlerinin ardından Evkur Yeni Malatyaspor engelini de kayıpsız geçti.

İzmir temsilcisi, geride kalan 15 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Toplam 28 gol atıp, kalesinde 23 gol gören sarı-kırmızılı ekip 27 puana ulaştı.



DEPLASMANDA KAZANMAYA DEVAM

Şimdiye kadar dış sahada oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Göztepe, 16 puan topladı.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 15 puan toplayan Fenerbahçe'nin önünde en başarılı ekip konumunda bulunuyor.



GOLCÜLER SUSTU

Hücum oyuncularının gol bulamadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçında savunma oyuncusu Kadu ile orta saha oyuncuları Selçuk Şahin ve Rajko Rotman birer gol üretti.

En son golünü Brezilya'da 13 Ağustos 2015'te Atletico Paranaense formasıyla atan Kadu, Göztepe'de ilk golünü Evkur Yeni Malatyaspor karşısında buldu. Selçuk Şahin ise Göztepe formasıyla 2. golüne ulaşırken, Süper Lig kariyerindeki 25. golünü kaydetti.

Takımının 3. golünü kaydeden Rotman, en son golünü geçen yıl Kayserispor formasıyla Bursaspor'a atmıştı.



320 DAKİKA SONRA GOL YEDİ

Ligde Evkur Yeni Malatyaspor karşısında 14. dakikada kalesinde gol gören Göztepe, 320 dakika sonra topu ağlarından çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş karşısında 53. dakikada Cenk Tosun'un golüne engel olamadıktan sonra Bursaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Kardemir Karabükspor maçlarında kalesini gole kapatmıştı.



BETO, BU KEZ KURTARAMADI

Bu sezon penaltı vuruşundan ilk golünü Evkur Yeni Malatyaspor karşısında yiyen Göztepe'nin Portekizli kalecisi Beto, daha önceki 3 penaltı atışını kurtarmıştı.

Kayserispor karşısında Deniz Türüç ve Güray Vural'ın penaltı vuruşlarında başarılı olan tecrübeli kaleci, Kardemir Karabükspor maçında da Mustapha Yatabere'nin penaltı atışında gole izin vermemişti.

İzmir temsilcisi, ligde 18 Aralık Pazartesi günü Atiker Konyaspor'u konuk edecek.