 Göztepe’de seferberlik – Fotomaç – 25 Ekim 2017 ;
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    25 Ekim 2017, Çarşamba
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    Göztepe’de seferberlik

    Göztepe’de seferberlik
    BU hafta Kasımpaşa'ya rakip olacak Göztepe'de sakatlar için seferberlik ilan edildi. Alanya maçında sakatlanan kaleci Beto ile yine aynı maçta adalesine darbe alan stoper Peybernes'in henüz tam anlamıyla iyileşmediği öğrenildi. İki futbolcunun Kasımpaşa maçına yetişebilmesi için sağlık kurulunun seferber olduğu belirtildi. Golcü Ghilas'ın da durumu da net değil.
    1. 25 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:06
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