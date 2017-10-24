Göztepe'de sakatlar için seferberlik
Süper Lig'in 10'uncu haftasında cuma günü İstanbul'da Kasımpaşa'ya rakip olacak Göztepe'de sakat futbolcular için seferberlik ilan edildi.
Aytemiz Alanyaspor müsabakasında kasığından sakatlanıp oyuna devam edemeyen kaleci Beto ile yine aynı maçta adalesine darbe alan stoper Peybernes'in henüz tam anlamıyla iyileşmediği öğrenildi. İki futbolcunun Kasımpaşa maçına yetişebilmesi için sağlık kurulunun seferber olduğu belirtildi. Özellikle bu sezon yaptığı kurtarışlarla tüm camianın güvenini kazanan Beto'nun oynaması için yoğun tedavi uygulanıyor.
Göztepe'de ameliyat olan stoperler Emrecan ve Hakan, Kasımpaşa karşılaşmasında kesin olarak oynamayacak. Golcü Nabil Ghilas'ın da durumunun netleşmediği bildirildi. Teknik Direktör Tamer Tuna'nın iyileşememeleri halinde Beto'nun yerine kalede Günay'a, Peybernes'in yokluğunda da stoperde Kosanovic'e forma vereceği belirtildi. Öte yandan sarı kırmızılı takımda attığı 11 golle krallık yarışında ilk sıraya adını yazdıran Adis Jahovic'e ise kart görmemesi konusunda uyarı geldi. Makedon futbolcu Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart görürse diğer hafta iç sahadaki Beşiktaş mücadelesinde forma giyemeyecek.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 12:17
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Göztepe'de sakatlar için seferberlik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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