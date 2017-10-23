 Yeni Kral Adis – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Yeni Kral Adis

    Yeni Kral Adis

    Göztepe'nin Makedon golcüsü , ligde attığı 11 golle gol krallığı tahtına kuruldu.

    14 yıl aranın ardından 'e muhteşem bir dönüş yapan Göztepe, topladığı 17 puanla zirveyi zorlarken, sarı-kırmızılı ekibin ligde attığı 20 golün 11'i de Makedon golcü 'ten geldi. En son kendi evinde Aytemiz Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçta Göztepe'nin 2 golüne adını yazdıran Jahovic, gol krallığı yarışında Galatasaraylı Gomis ile paylaştığı zirvenin yeni sahibi oldu.

    "NO ADİS, NO PARTY"
    Göztepeli taraftarların "No Adis, No Party" (Adis yoksa parti yok) sloganıyla bağrına bastığı Adis Jahovic, Trabzonspor, Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir'e karşı 1'er, Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor'a karşı 2'şer, Demir Grup Sivasspor'a karşı ise 3 gol kaydetti.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:25
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