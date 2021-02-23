Son dakika spor haberleri: Golf efsanesi Tiger Woods trafik kazası geçirdi!

Golf efsanesi Tiger Woods, Los Angeles'ta trafik kazası geçirdi. ABD'li sporcu kazanın ardından hemen hastaneye kaldırıldı.
Yerel kaynaklara göre, Woods'un aracı Los Angeles'ta Hawthorne Bulvarı üzerinde giderken takla atarak yoldan çıktı.
Olay yerine gelen acil kurtarma ekipleri Woods'u araçtan güçlükle çıkararak yaralı halde hastaneye kaldırdı.
Woods'un sağlık durumu hakkında detay paylaşılmazken, aracın ciddi şekilde hasar gördüğü kaydedildi.
Los Angeles Polis Departmanı, başka aracın karışmadığı kaza ile ilgili incelemenin sürdüğünü duyurdu.