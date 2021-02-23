Haberler Golf Son dakika spor haberleri: Golf efsanesi Tiger Woods trafik kazası geçirdi!

Son dakika spor haberleri: Golf efsanesi trafik kazası geçirdi!

Son dakika haberi: Golfün efsane ismi , 'nin kentinde ciddi bir trafik kazası geçirdi. Woods'un aracı, Hawthorne Bulvarı üzerinde giderken takla atarak yoldan çıktı. Woods acilen hastaneye kaldırılırken, kaza yaptığı aracı ise hurdaya döndü.

Golf Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 23:19 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 23:33
Son dakika spor haberleri: Golf efsanesi Tiger Woods trafik kazası geçirdi!

Golf efsanesi , 'ta trafik kazası geçirdi. 'li sporcu kazanın ardından hemen hastaneye kaldırıldı.

Yerel kaynaklara göre, Woods'un aracı Los Angeles'ta Hawthorne Bulvarı üzerinde giderken takla atarak yoldan çıktı.

Olay yerine gelen acil kurtarma ekipleri Woods'u araçtan güçlükle çıkararak yaralı halde hastaneye kaldırdı.

Woods'un sağlık durumu hakkında detay paylaşılmazken, aracın ciddi şekilde hasar gördüğü kaydedildi.

Los Angeles Polis Departmanı, başka aracın karışmadığı kaza ile ilgili incelemenin sürdüğünü duyurdu.

SON DAKİKA