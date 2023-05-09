"Koç'tan özür diledim"

Fenerbahçe'yle evinde 1-1 berabere kalarak, güçlü rakibine şampiyonluk yarışında ağır bir darbe vuran Giresunspor'da Başkan Nahid Yamak, maç sonrasında statta çalınan 'Fener ağlama' müziğinin ardından çıkan olaylar için Radyospor'a konuştu. Ligde düşmeme mücadelesi verdiklerinin altını çizen Başkan Yamak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisini aradığını belirterek, "Fener ağlama" müziği ile ilgili Ali Koç başkanımız beni aradı. Fenerbahçe camiasıyla hiçbir problemimiz olamaz. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camialarından birisi. Sayın Başkan Ali Koç'tan da durumla ilgili özür diledim. Bir hata yaptıysak bunun için de özür diledik" ifadelerini kullandı.