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Giresunspor'dan anlamlı hareket! Altyapı tesisine...

Süper Lig ekibi Giresunspor'dan anlamlı bir hareket geldi. Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitiren Kahramanmaraş İstiklalspor'un futbolcusu Saruhan Bolat'ın adı, Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor'un altyapı tesisine verildi.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 21:30
Giresunspor'dan anlamlı hareket! Altyapı tesisine...

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitiren Kahramanmaraş İstiklalspor'un futbolcusu Saruhan Bolat'ın adı, Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor'un altyapı tesisine verildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Giresunspor altyapısından yetişen Bolat'ın adını yaşatmak için Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet'in talimatı ve yönetim kurulunun kararıyla altyapı tesisine, "Giresunspor Saruhan Bolat Gençlik Geliştirme Programı Sosyal Tesisleri" adının verildiği belirtildi.

Açıklamada, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.

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