Haberler Giresunspor Giresunspor afetzedeler için sahaya çıkacak

Giresunspor afetzedeler için sahaya çıkacak

Süper Lig ekibi Bitexen Giresunspor’dan yapılan açıklamada, 3. Lig ekipleri Orduspor 1967 ve Amber Çay Eynesil Belediyespor ile hazırlık maçları oynanacağı ve bu maçların gelirlerinin afetzedelere bağışlanacağı bildirildi.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 17:04
Giresunspor afetzedeler için sahaya çıkacak

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

"Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen yıkıcı deprem sonrası birçok vatandaşımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ülke olarak hepimizi yasa boğan bu yıkıcı depremin yaralarını birlikte saracağımıza olan inancımız tamdır.

Bu vesileyle Bitexen Giresunspor Kulübü olarak, depremzedeler ve deprem felaketinde hayatını kaybeden Giresunspor altyapısından yetişen Saruhan Bolat ile depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın anısına Orduspor 1967 ve Amber Çay Eynesil Belediyespor ile kulübümüz arasında dostluk maçı oynanmasını planlamaktayız. Bu maçlardan elde edilen gelirler ise deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza bağışlanacaktır. Karşılaşmaların oynanacağı tarihler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak olan maç takvimlerinin ardından belirlenecektir."

DİĞER
SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Burak Yılmaz gözyaşlarına boğuldu! Oğuzhan Özyakup gol sonrası yürekleri dağladı...
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Bodrum'daki evlerinin kapılarını depremzedeler için açtı, o gerçeği açıkladı: "Delirmek üzereydim..."
Enkazdan çıkan Buğra Icardi'ye seslendi! "Seni çok seviyorum"
Nagatomo'dan deprem paylaşımı! "Dualarım sizinle"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Giresunspor - Kayserispor maçı saat kaçta?
Kayserispor - Başakşehir maçı saat kaçta?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Köln - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta? Köln - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta? 16:37
Hertha Berlin - Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta? Hertha Berlin - Borussia Mönchengladbach maçı saat kaçta? 16:33
Ağaoğlu'dan Basel maçı çağrısı! "Gelirler AFAD'a bağışlanacak" Ağaoğlu'dan Basel maçı çağrısı! "Gelirler AFAD'a bağışlanacak" 16:31
Villarreal - Barcelona maçı saat kaçta? Villarreal - Barcelona maçı saat kaçta? 16:07
Real Valladolid - Osasuna maçı saat kaçta? Real Valladolid - Osasuna maçı saat kaçta? 16:04
F.Bahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı F.Bahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı 16:00
Daha Eski
Celta Vigo - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Celta Vigo - Atletico Madrid maçı saat kaçta? 15:59
Işıl Alben şampiyon formasını satışa çıkardı! Işıl Alben şampiyon formasını satışa çıkardı! 15:55
Getafe - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? Getafe - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? 15:50
Napoli - Cremonese maçı saat kaçta? Napoli - Cremonese maçı saat kaçta? 15:30
Juventus - Fiorentina maçı saat kaçta? Juventus - Fiorentina maçı saat kaçta? 15:27
Malatya Arguvanspor ligden çekildi Malatya Arguvanspor ligden çekildi 15:12