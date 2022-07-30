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Giresunspor 1-2 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Giresunspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile oynadığı hazırlık maçını 2-1’lik skorla kaybetti. Rizespor'a galibiyeti getiren golleri Farouk Miya kaydetti. Giresunspor'un tek golü Rijad Bajic'ten geldi.

Giresunspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 19:28
Giresunspor 1-2 Çaykur Rizespor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2. etap kamp çalışmalarına Giresun'da devam eden Giresunspor, TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile Çotanak Spor Kompleksi'nde hazırlık maçı oynadı.

Teknik Direktör Hakan Keleş yönetimindeki yeşil-beyazlılarda Onurcan, Zeki, Sergen, Alezis Perez, Alper, Traore, Murat Cem, Doğan Can, Hayrullah, Sergio ve Bajic 11'iyle sahaya çıktı.

Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki Çaykur Rizespor ise Tarık, Alberk, Emirhan, Bahadır, Gökhan, Koray, Sefa, Papa, Benhur, Bolasie ve Miya 11'iyle sahaya çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Çaykur Rizespor Farouk Miya ile 14. ve 17. dakikada 2 defa topu ağlarla buluşturdu. İkinci yarıya hızlı başlayan Giresunspor, 47. dakikada Rijad Bajic'in golüyle farkı 1'e indirdi. Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Giresunspor, Süper Lig'in ilk haftasında 7 Ağustos 2022 Pazar günü saat 19.15'te Adana Demirspor'u konuk edecek.

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