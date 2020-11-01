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depreminin merkez üssü Sisam (Samos) Adası nerede? 'nda mi oldu?

'de meydana gelen ve 50'nin üzerinde can kaybına neden olan , merkez üssü olan ve 'nde bulunan Sisam (Samos) Adası'nda da büyük etki yarattı. Adada bazı binalar yıkılırken, iki kişinin de öldüğü haberi paylaşıldı. 'nda son saatlerde bir deprem daha meydana geldi. Peki, Sisam (Samos) Adası 'ye yakın mı? Sisam Adası nerede? İşte yanıtları...

Genel Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 12:04
İzmir depreminin merkez üssü Sisam (Samos) Adası nerede? Sisam Adası'nda deprem mi oldu?

'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen yerler arasında, depremin merkez üssü olarak gösterilen 'ndeki Sisam (Samos) Adası da vardı. en büyük yıkımı, İzmir Bayraklı'da gerçekleştirirken, adasında da 2 can kaybının yaşandığı bildirildi. Peki, 'ye oldukça yakın olan nerede?

ilinin Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası'nın hemen karşısında bulunan Sisam Adası, depremin merkez üssü olarak belirlendi. Herkesin Türkçe konuştuğu bir köye de sahip olan ada, ünlü matematikçi Pisagor'un da doğduğu yerdir.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son verilere göre TSİ 10.30 sıralarında Sisam Adası merkezli 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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