İzmir depreminin merkez üssü Sisam (Samos) Adası nerede? Sisam Adası'nda deprem mi oldu?

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen yerler arasında, depremin merkez üssü olarak gösterilen Ege Denizi'ndeki Sisam (Samos) Adası da vardı. Deprem en büyük yıkımı, İzmir Bayraklı'da gerçekleştirirken, Yunanistan adasında da 2 can kaybının yaşandığı bildirildi. Peki, Türkiye'ye oldukça yakın olan Sisam Adası nerede?

Aydın ilinin Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası'nın hemen karşısında bulunan Sisam Adası, depremin merkez üssü olarak belirlendi. Herkesin Türkçe konuştuğu bir köye de sahip olan ada, ünlü matematikçi Pisagor'un da doğduğu yerdir.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son verilere göre TSİ 10.30 sıralarında Sisam Adası merkezli 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.