Ayşegül Atik kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?
Sevilen dizi "En son babalar duyar" ile hafızalarda yer edinen Ayşegül Atik yaşamını yitirdi. Ayşegül Atik'in kim olduğu ve neden öldüğü merak konusu oldu. Peki, Ayşegül Atik kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?
Ali Erkazan, Ali Sunal, Hatica Arslan, Levent Ülgen gibi oyuncularla birlikte rol aldığı En Son Babalar Dizisi ile hafızalara kazınan Ayşegül Atik'in ölümü ailesi başta olmak üzere tüm tiyatro camiasını yasa boğdu.
AYŞEGÜL ATİK KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ?
Ayşegül Atik 1948 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Asıl adı Mürşide Ersoy'dur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Devlet Tiyatrosunda başta Gömü, Ezgiler Ezgisi, Ceza Kanunu, Yollar Tükendi gibi oyunlarda rol aldı. 1978'de Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılarak çeşitli topluluklarda çalıştı. Eski eşi Ali Atik ve Levent Kırca'yla TRT tek kanal iken çeşitli skeçlerde yer aldı. Daha sonra En Son Babalar Duyar gibi, televizyonda çeşitli dizilerde oynadı. Ayşegül Atik, alışveriş sonrasında fiş almanın önemine dikkati çekmek için "Önce alışveriş sonra fiş" sloganıyla hazırlanan reklamla hafızalarda yer edinmişti. Ayşegül Atik en son, Yakın Doğu Üniversitesi'nde Oyunculuk Anasanat Dalı öğretim görevlisi olarak görev aldı. Atik, 9 Haziran 2020'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle Muğla'nın Bodrum ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybetti.
- 09.06.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ayşegül Atik kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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