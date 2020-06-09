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09 Haziran 2020, Salı
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? ? Neden öldü?

Ayşegül Atik kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

Sevilen dizi "En son babalar duyar" ile hafızalarda yer edinen yaşamını yitirdi. Ayşegül Atik'in kim olduğu ve neden öldüğü merak konusu oldu. Peki, Ayşegül Atik ? ? Neden öldü?

Ali Erkazan, Ali Sunal, Hatica Arslan, Levent Ülgen gibi oyuncularla birlikte rol aldığı En Son Babalar Dizisi ile hafızalara kazınan 'in ölümü ailesi başta olmak üzere tüm tiyatro camiasını yasa boğdu.

AYŞEGÜL ATİK KİMDİR? NEDEN ÖLDÜ?

Ayşegül Atik 1948 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Asıl adı Mürşide Ersoy'dur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Devlet Tiyatrosunda başta Gömü, Ezgiler Ezgisi, Ceza Kanunu, Yollar Tükendi gibi oyunlarda rol aldı. 1978'de Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılarak çeşitli topluluklarda çalıştı. Eski eşi Ali Atik ve Levent Kırca'yla tek kanal iken çeşitli skeçlerde yer aldı. Daha sonra En Son Babalar Duyar gibi, televizyonda çeşitli dizilerde oynadı. Ayşegül Atik, alışveriş sonrasında fiş almanın önemine dikkati çekmek için "Önce alışveriş sonra fiş" sloganıyla hazırlanan reklamla hafızalarda yer edinmişti. Ayşegül Atik en son, 'nde Oyunculuk Anasanat Dalı öğretim görevlisi olarak görev aldı. Atik, 9 Haziran 2020'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle Muğla'nın Bodrum ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybetti.

  1. 09.06.2020
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