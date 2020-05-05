Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? Nasıl alınır? Kaç ay verilecek?
Corona virüsü salgını tüm dünyada etkisini devam ettiriyor. Özellikle Amerika ve Avrupa'da birçok kişi hayatını kaybetti. Sağlık sistemi, ekipman yetersizliği ve yaş ortalaması Amerika ve Avrupa'ya zorlu süreçler yaşatıyor. Ülkemizde de etkisini gösteren corona virüsü salgını için birçok önlem alındı. Alınan önlemlerden biri de işten işçi çıkarmanın 3 ay süreyle yasaklanması oldu. Ancak bu süreçte ücretsiz izne çıkartılan vatandaşlar içinde destek sağlanacak. Peki, Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? Nasıl alınır? Ne zaman yatacak?
Corona virüsü salgınında işçi çıkarmak yasaklansa da ücretsiz izine çıkarılmak hala serbest. Durum böyle olunca ücretsiz izine çıkarılan işçilere maaş desteği sağlanıyor. 3 ay boyunca aylık şekilde alınacak olan destek hakkında detaylar sizlerle...
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?
Ücretsiz izin maaş desteği olarak 1170 TL belirlendi. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş gibi bir mebla ödenecek.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Ücretsiz izin maaş desteği ilk etapta 3 ay boyunca aylık şeklinde verilecek. Ancak, gerek görüldüğü takdirde Başkan Erdoğan tarafından 6 aya kadar uzatılabilecek.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,, "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından izleyen ayın 8'inden itibaren ödenecek." dedi.
Ücretsiz izin maaş desteği 8 Mayıs'ta yatırılmaya başlayacak.
ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bildirimlerin ücretsiz izin verilen her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 3'üne kadar yapılacağını bildiren Bakan Selçuk, çalışanların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmadığına dikkat çekti.
Diğer yandan, 15/03/2020 tarihinden sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da Nakdi Ücret Desteği verileceğini bildiren Bakan Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını ifade etti. Ancak 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların, https://esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-Devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirtti.
- 05.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ücretsiz izin maaş desteği ne kadar? Nasıl alınır? Kaç ay verilecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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