Askerlik terhis işlemleri ne zaman başlayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Askerlik işlemleri ne zaman başlayacak? Başkan açıkladı!

Askerlik terhis işlemleri ne zaman başlayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Alınan kararlar doğrultusunda askerlik ve tarihleri ertelenmişti. Başkan yaptığı açıklama askerlik terhis tarihlerini açıkladı. Peki, askerlik terhis işlemleri ne zaman başlayacak?

Başkan yaptığı açıklama ile askerlik, ve ile ilgili soru işaretlerini giderdi.

ASKERLİK TERHİS İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. MSB'nin atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran'da başlayacak. Salgın hastanelerinin sayıları 1 Haziran'dan itibaren azaltılarak bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

  1. 04.05.2020
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