Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklama ile berber, kuaför, güzellik salonları, AVM'ler gibi kapatılan işletmeler hakkındaki kararı açıkladı.

BERBER VE KUAFÖRLER AÇILACAK MI? AVM'LER AÇILIYOR MU?

Başkan Erdoğan, "Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Kıyafet alışverişinin yapıldığı züccaciye gibi yerler 11 Mayıs'ta açılacak." ifadelerini kullandı.