Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan berber, kuaför ve AVM'ler hakkında açıklama! Berberler açılacak mı? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Berberler açılacak mı?

Son dakika! Başkan 'dan , kuaför ve 'ler hakkında açıklama! Berberler açılacak mı?

Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan berber, kuaför ve AVM'ler hakkında açıklama! Berberler açılacak mı?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Alınan kararlar doğrultusunda , kuaför, güzellik merkezi ve gibi işletmeler kapatılmıştı. Başkan yaptığı açıklama kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı. Peki, berber, kuaför ve AVM'ler açılacak mı?

Başkan yaptığı açıklama ile , kuaför, güzellik salonları, 'ler gibi kapatılan işletmeler hakkındaki kararı açıkladı.

BERBER VE KUAFÖRLER AÇILACAK MI? AVM'LER AÇILIYOR MU?

Başkan Erdoğan, "Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Kıyafet alışverişinin yapıldığı züccaciye gibi yerler 11 Mayıs'ta açılacak." ifadelerini kullandı.

  1. 04.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan berber, kuaför ve AVM'ler hakkında açıklama! Berberler açılacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA