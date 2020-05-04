Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan berber, kuaför ve AVM'ler hakkında açıklama! Berberler açılacak mı?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Alınan kararlar doğrultusunda berber, kuaför, güzellik merkezi ve AVM gibi işletmeler kapatılmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklama kısıtlamaların kaldırıldığını açıkladı. Peki, berber, kuaför ve AVM'ler açılacak mı?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklama ile berber, kuaför, güzellik salonları, AVM'ler gibi kapatılan işletmeler hakkındaki kararı açıkladı.
BERBER VE KUAFÖRLER AÇILACAK MI? AVM'LER AÇILIYOR MU?
Başkan Erdoğan, "Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Kıyafet alışverişinin yapıldığı züccaciye gibi yerler 11 Mayıs'ta açılacak." ifadelerini kullandı.
- 04.05.2020
- Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan berber, kuaför ve AVM'ler hakkında açıklama! Berberler açılacak mı?
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