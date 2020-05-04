Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama! YKS LGS ve Askeri Öğrenci sınavı ne zaman yapılacak?
Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen sınavlar hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklama yaptı. Başkan Erdoğan YKS, LGS ve Askeri Öğrenci Sınav tarihlerini açıkladı. Peki, YKS LGS ve Askeri Öğrenci sınavı ne zaman yapılacak?
YKS sınavı ertelendi mi? Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamasının ardından merak konusu oldu. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklaması
YKS SINAVI ERTELENDİ Mİ? YKS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
YKS sınavı ile ilgili sosyal medyada çıkan iddialar için Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklaması yaptı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS sınavının 27 Haziran'da yapılacağını açıkladı.
LGS SINAVI ERTELENDİ Mİ? LGS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara göre, LGS 20 Haziran'da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır. Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, icra iflas takiplerinin durdurulması uygulamaları 15 Haziran'da sona erecek.
- 04.05.2020
- Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama! YKS LGS ve Askeri Öğrenci sınavı ne zaman yapılacak?
- Trabzonsporlu isim açıkladı... Genç yıldız adayı Fenerbahçe'de!
- 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı esnetilecek mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi!
- Corona virüsü İtalya'da 29 bin kişinin ölümüne sebep oldu! Bugün 195 kişi yaşamını yitirdi!
- Beşiktaş'a kaleci transferinde kötü haber! "Satmayı düşünmüyoruz"
- Fenerbahçe'nin Bjelica'ya önerdiği sözleşme ortaya çıktı! Açıklanmamasının sebebi...
- Yurttan pazartesi manzaraları! İşte yasak sonrası Türkiye...
- Fenerbahçeli eski isimden itiraf! ''Pişmanım''
- Yusuf Yazıcı'nın Abdülkadir hayali! "Belki de Barcelona'da ..."
- Radamel Falcao için flaş transfer açıklaması!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama! YKS LGS ve Askeri Öğrenci sınavı ne zaman yapılacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.