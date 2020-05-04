Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama! YKS LGS ve Askeri Öğrenci sınavı ne zaman yapılacak?

YKS sınavı ertelendi mi? Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamasının ardından merak konusu oldu. İşte Başkan Erdoğan'ın açıklaması

YKS SINAVI ERTELENDİ Mİ? YKS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

YKS sınavı ile ilgili sosyal medyada çıkan iddialar için Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklaması yaptı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS sınavının 27 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

LGS SINAVI ERTELENDİ Mİ? LGS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara göre, LGS 20 Haziran'da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır. Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, icra iflas takiplerinin durdurulması uygulamaları 15 Haziran'da sona erecek.