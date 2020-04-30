Corona virüsü oyunu tanıtıldı! Corona virüs için oyun çıkartıldı! COVID: The Outbreak
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü oyunlara konu oldu. COVID: The Outbreak isimli strateji türünde çıkartılan oyunda corona virüsü sürecinde yaşanacak krizleri önlemeye çalışacaksınız. Benzer oyunlardan biri olan Plague Inc. tarzında bir deneyim sunuyor. COVID: The Outbreak fiyatı ne? Hangi platformlarda oynanabilecek?
Polonyalı geliştirici Jujubee S.A. tarafından tasarlanan oyun, corona virüsü temalı gerçek zamanlı strateji oyunu olacak. Şirket COVID: The Outbreak ismini verdiği oyunu yayınladığı fragmanla duyurdu. Oyun tamamen salgınla yüzleşme ve bilinçlendirme hedefiyle ortaya çıkarılmış.
COVID: THE OUTBREAK KONSU NE?
Küresel Sağlık Örgütü'nün (GHO) lideri olarak corona virüsünün yayılmasını engellemeye ve kontrol etmeye çalışıyor, insanlığı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Oyun, kriz yönetimine ek olarak, corona virüsü ve herhangi bir salgın anında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme sağlıyor.
COVID: The Outbreak, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve danışmanlardan edinilen verilere dayanıyor. Oyunda sergilediğiniz tutum ve yöntemler yoluyla, salgını yönetmenin ne kadar zor olduğunu, kararlarınızın küresel salgına karşı mücadele üzerinde nasıl bir etkisi olabileceğini görebileceksiniz.
COVID: The Outbreak, 29 Mayıs'ta PC için Steam üzerinden 13.99 dolardan satışa sunulacak.
- 30.04.2020
- Güncelleme: 30.04.2020 18:36
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Corona virüsü oyunu tanıtıldı! Corona virüs için oyun çıkartıldı! COVID: The Outbreak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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