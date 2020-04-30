Corona virüsü oyunu tanıtıldı! Corona virüs için oyun çıkartıldı! COVID: The Outbreak - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
30 Nisan 2020, Perşembe
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oyunu tanıtıldı! Corona virüs için çıkartıldı! COVID:

Corona virüsü oyunu tanıtıldı! Corona virüs için oyun çıkartıldı! COVID: The Outbreak

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan oyunlara konu oldu. COVID: isimli strateji türünde çıkartılan oyunda corona virüsü sürecinde yaşanacak krizleri önlemeye çalışacaksınız. Benzer oyunlardan biri olan Plague Inc. tarzında bir deneyim sunuyor. COVID: The Outbreak fiyatı ne? Hangi platformlarda oynanabilecek?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktığı ilk günden bu yana birçok kişinin ölümüne ve küresel bir krize sebep olan oyuna konu oldu.

Polonyalı geliştirici Jujubee S.A. tarafından tasarlanan , corona virüsü temalı gerçek zamanlı strateji oyunu olacak. Şirket COVID: ismini verdiği oyunu yayınladığı fragmanla duyurdu. Oyun tamamen salgınla yüzleşme ve bilinçlendirme hedefiyle ortaya çıkarılmış.

COVID: THE OUTBREAK KONSU NE?

Küresel Sağlık Örgütü'nün (GHO) lideri olarak corona virüsünün yayılmasını engellemeye ve kontrol etmeye çalışıyor, insanlığı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Oyun, kriz yönetimine ek olarak, corona virüsü ve herhangi bir anında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme sağlıyor.

COVID: The Outbreak, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve danışmanlardan edinilen verilere dayanıyor. Oyunda sergilediğiniz tutum ve yöntemler yoluyla, salgını yönetmenin ne kadar zor olduğunu, kararlarınızın küresel salgına karşı mücadele üzerinde nasıl bir etkisi olabileceğini görebileceksiniz.

COVID: The Outbreak, 29 Mayıs'ta PC için Steam üzerinden 13.99 dolardan satışa sunulacak.

  1. 30.04.2020
  2. Güncelleme: 30.04.2020 18:36
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