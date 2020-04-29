Assassin's Creed için flaş iddia! Oyunun yeni adı Assassin's Creed Valhalla mı olacak? - Son dakika Teknoloji haberleri - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
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Assassin's Creed için flaş iddia! Oyunun yeni adı Assassin's Creed mı olacak?

Assassin's Creed için flaş iddia! Oyunun yeni adı Assassin's Creed Valhalla mı olacak?

Geçtiğimiz günlerde Assassin's Creed'in en sevilen serilerinden biri olan Assassin's Creed 2'yi ücretsiz sunan için flaş iddia geldi. İddiaya göre Assassin's Creed'in yeni oyunu için belirlendi. Peki, Oyunun yeni adı Assassin's Creed mı olacak? alındı...

Oyun camiasını sarsan yeni bir iddia ortaya atıldı. Dünyaca ünlü oyun devi yeni Assassin's Creed'in adını buldu mu? Dünyayı çalkalayan iddianın ortaya çıkma sebebi ise Ubisoft'un bir aldığı bir oldu.

Ubisoft, yakında Assassin's Creed serisinin yeni oyununun tanıtacak. Yeni Assassin's Creed oyununun adının ise Assassin's Creed olması bekleniyor.

YENİ OYUNUN ADI VALHALLA MI?

Alan adı kayıt şirketi Gandi.net, "assassinscreedvalhalla.com" alan adını tescilledi. Yeni Assassin's Creed, hem mevcut hem de yeni nesil platformlarda piyasaya çıkacak. Yani nesiller arası bir oyun olacak. Oyunun adının Assassin's Creed Ragnarok olarak açıklanması bekleniyordu. Bu durum oyun severlerde şaşkınlık yarattı.

  1. 29.04.2020
  2. Güncelleme: 29.04.2020 19:36
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