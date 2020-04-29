Assassin's Creed için flaş iddia! Oyunun yeni adı Assassin's Creed Valhalla mı olacak?
Geçtiğimiz günlerde Assassin's Creed'in en sevilen serilerinden biri olan Assassin's Creed 2'yi ücretsiz sunan Ubisoft için flaş iddia geldi. İddiaya göre Assassin's Creed'in yeni oyunu için isim belirlendi. Peki, Oyunun yeni adı Assassin's Creed Valhalla mı olacak? Domain alındı...
Oyun camiasını sarsan yeni bir iddia ortaya atıldı. Dünyaca ünlü oyun devi Ubisoft yeni Assassin's Creed'in adını buldu mu? Dünyayı çalkalayan iddianın ortaya çıkma sebebi ise Ubisoft'un bir aldığı bir domain oldu.
Ubisoft, yakında Assassin's Creed serisinin yeni oyununun tanıtacak. Yeni Assassin's Creed oyununun adının ise Assassin's Creed Valhalla olması bekleniyor.
YENİ OYUNUN ADI VALHALLA MI?
Alan adı kayıt şirketi Gandi.net, "assassinscreedvalhalla.com" alan adını tescilledi. Yeni Assassin's Creed, hem mevcut hem de yeni nesil platformlarda piyasaya çıkacak. Yani nesiller arası bir oyun olacak. Oyunun adının Assassin's Creed Ragnarok olarak açıklanması bekleniyordu. Bu durum oyun severlerde şaşkınlık yarattı.
- 29.04.2020
- Güncelleme: 29.04.2020 19:36
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Assassin's Creed için flaş iddia! Oyunun yeni adı Assassin's Creed Valhalla mı olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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