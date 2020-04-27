Oyunseverlere bir müjde daha! Total War: Shogun 2 ücretsiz | Total War: Shogun 2 ücretsiz mi? Sistem gereksinimleri neler? - Son dakika ESPOR haberleri - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler ESPOR Oyunseverlere bir müjde daha! Total War: Shogun 2 ücretsiz

Oyunseverlere bir müjde daha! 2 ücretsiz

Oyunseverlere bir müjde daha! Total War: Shogun 2 ücretsiz

Corona virüsü nedeniyle birçok oyunu bir süreliğine ücretsiz olarak oyunseverlere sunan Steam'den bir müjde daha geldi. Steam'de normal fiyatı 105 TL olan 2 adlı strateji oyunu kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bu haberin ardından oyunseverler arama motorlarında : Shogun 2'ücretsiz olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki Total War: Shogun 2 ücretsiz mi? Sistem gereksinimleri neler? İşte tüm bu soruların cevabı...

Corona virüsü günlerinde evde vakit geçirdiğimiz şu günlerde birçok kişi oyun oynayarak eğleniyor. Birçok oyun yapımcısı da insanlara moral vermesi amacıyla oyunlarını ücretsiz şekilde ya da indirimli olarak paylaşıyor. Bu doğrultuda 2 adlı oyun da 27 Nisan Pazartesi günü saatiyle 20:00'dan itibaren 1 Mayıs tarihine kadar ücretsiz oldu.

BAŞKA HANGİ OYUNLARDA İNDİRİM OLACAK?
Buna ek olarak önümüzdeki hafta itibariyle oyunlarında ve DLC'de yani ek paketlerinde yüzde 75'e varan indirimler olacak. İndirim kapsamında Total War: Three Kingdoms ve Rome: Total War haricindeki Total War oyunlarını oynayabileceksiniz. Ayrıca bu kampanyaya The Total War: Warhammer oyunları da girmiyor. Fakat bu oyunların şifrelerini ise Fanatical adlı sitede bulabilirsiniz. Oyun birçok inceleme sitesinde 10 üzerinden 9'luk bir ortalamaya sahip.

Ünlü oyun incelemeleri yazarı Daniel Shannon bu oyun hakkında: "Shogun: Total War adlı oyun ilk çıktığı tarihte, Akira Kurosawa'nın samuray filmlerindeki destansı savaş sahnelerinde olduğumuzu hissettirmişti. Shogun 2'de hem karakterleri hem de savaş sahneleriyle Shogun'un ilk oyununun yeniden düzenlenmiş halinde oynamak gibi hissettiriyor. Güzel grafikleri ve geliştirilmiş çok oyunculu seçenekleriyle şimdiye kadar yapılmış en iyi stratejik oyunlardan biri." diyor.

Total War: Shogun 2 sistem gereksinimleri:

Minimum:

2 GHz Intel Dual Core işlemci / 2.6 GHz Intel Single Core işlemci veya bunlara eşdeğer bir işlemci
1GB bellek (), 2GB bellek (Vista / Windows7)
256 MB DirectX 9.0c uyumlu ekran kartı
En düşük 1024×768 ekran çözünürlüğü
20 GB boş alan

Önerilen:

2. nesil Intel Core i5 işlemci veya daha yükseği veya ona eşdeğer AMD işlemci
2 GB bellek (XP), 4 GB bellek (Vista / Windows 7)
AMD Radeon HD 5000 ve 6000 serisi ekran kartı veya bunlara eşdeğer DirectX 11 uyumlu bir ekran kartı
En düşük 1280×1024 ekran çözünürlüğü
20 GB boş alan

  1. 27.04.2020
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