Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi! Çiftçinin kredi ödemeleri 6 ay ertelendi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası oldukça önemli bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan corona virüsü salgınında zor günler geçirmesi muhtemel çiftçi vatandaşlara müjdeli haberi verdi.

ÇİFTÇİYE KREDİ BORCU ERTELEME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Çiftçilerimizin mayıs ve haziran ayında vadesi gelecek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz. Evden çalışma sürelerini de 27 Mayıs'a kadar uzatıyoruz. Tüm bakanlıklarımız kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili planlarını ve hazırlıklarını sürdürüyor. Salgınla mücadele için aşama aşama hayata geçirdiğimiz tedbirlerin tüm kesimler üzerindeki olumsuz etkilerinin önüne geçmek için pek çok paketi devreye soktuk. Verdiğimiz desteklerin toplamı 200 milyar lirayı buldu. Sıkıntılı günlerde milletimizin her kesiminin yanında olduğunu gösterdik. Yaklaşık 4 milyon vatandaşımıza 22,3 milyar liralık kaynak tahsis edildi. Esnafımıza 8,4 milyar lira finansman tahsisi yapıldı." ifadelerini kullandı.