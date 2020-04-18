Uncharted The Nathan Drake Collection Playstation store'da ücretsiz! Corona virüsü karantinasında oynamanız için Sony tarafından sunuldu...
Corona virüsü tüm dünyayı ve ülkemizi büyük derecede etkiledi. Özellikle Amerika ve Avrupa'da birçok kişi hayatını kaybetti. Bu durum aynı zamanda kişilerin kendisini karantina altına almasınıda sağladı. Karantinada video oyunlarına olan ilgi oldukça arttı. Playstation'dan kullanıcılarına karantinada oynamaları için ücretsiz oyun süprizi geldi. Uncharted The Nathan Drake Collection Playstation store'da ücretsiz!
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında büyük oyun firmaları ve konsollarda ücretsiz oyun kampanyaları bulunuyor. Epic Games, Ubisoft gibi oyun firmaları bu hafta ücretsiz oyunlar sunarken, bir diğer ücretsiz oyun fırsatı da Playstation Store'dan geldi. Sevilen oyun serisi Uncharted'ın, Uncharted The Nathan Drake Collection versiyonu şimdi ücretsiz.
UNCHARTED ÜCRETSİZ Mİ?
Nathan Drake Collection Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Among Thieves ve Uncharted 3: Drake's Deception oyunlarını içeriyor. Her oyun artık standart bir hal gelmiş olan 1080p ve 60fps ayarlarında çalışacak şekilde remaster yapılmış durumda. Sony konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu fiziksel karantina günlerinde oyuncular mola ve keyif anları için oyunlara döndüler. Sony Interactive Entertainment olarak, bu çok ihtiyaç duyulan eğlenceyi getirme ayrıcalığına sahibiz. Bunun sadece küçük bir adım olduğunu biliyoruz. Oyuncularımıza, topluluklarımıza ve iş ortaklarımıza bu desteği verebildiğimiz için teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.
JOURNEY'DE ÜCRETSİZ
Sony, corona virüsü karantinasında oynamak için sadece Uncharted'ı ücretsiz yapmadı. Dileyen herkes Journey oyununu da ücretsiz indirebilecek.
- 18.04.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Uncharted The Nathan Drake Collection Playstation store'da ücretsiz! Corona virüsü karantinasında oynamanız için Sony tarafından sunuldu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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