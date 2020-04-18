Uncharted The Nathan Drake Collection Playstation store'da ücretsiz! Corona virüsü karantinasında oynamanız için Sony tarafından sunuldu... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Genel Uncharted The Nathan Drake Collection Playstation store'da ücretsiz!

Playstation store'da ücretsiz! karantinasında oynamanız için Sony tarafından sunuldu...

Uncharted The Nathan Drake Collection Playstation store'da ücretsiz! Corona virüsü karantinasında oynamanız için Sony tarafından sunuldu...

tüm dünyayı ve ülkemizi büyük derecede etkiledi. Özellikle Amerika ve Avrupa'da birçok kişi hayatını kaybetti. Bu durum aynı zamanda kişilerin kendisini altına almasınıda sağladı. Karantinada video oyunlarına olan ilgi oldukça arttı. Playstation'dan kullanıcılarına karantinada oynamaları için ücretsiz süprizi geldi. Playstation store'da ücretsiz!

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgınında büyük firmaları ve konsollarda ücretsiz oyun kampanyaları bulunuyor. Epic Games, Ubisoft gibi oyun firmaları bu hafta ücretsiz oyunlar sunarken, bir diğer ücretsiz oyun fırsatı da Playstation Store'dan geldi. Sevilen oyun serisi Uncharted'ın, versiyonu şimdi ücretsiz.

UNCHARTED ÜCRETSİZ Mİ?

Nathan Drake Collection Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Among Thieves ve Uncharted 3: Drake's Deception oyunlarını içeriyor. Her oyun artık standart bir hal gelmiş olan 1080p ve 60fps ayarlarında çalışacak şekilde remaster yapılmış durumda. Sony konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu fiziksel günlerinde oyuncular mola ve keyif anları için oyunlara döndüler. Sony Interactive Entertainment olarak, bu çok ihtiyaç duyulan eğlenceyi getirme ayrıcalığına sahibiz. Bunun sadece küçük bir adım olduğunu biliyoruz. Oyuncularımıza, topluluklarımıza ve iş ortaklarımıza bu desteği verebildiğimiz için teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.

JOURNEY'DE ÜCRETSİZ

Sony, corona virüsü karantinasında oynamak için sadece Uncharted'ı ücretsiz yapmadı. Dileyen herkes Journey oyununu da ücretsiz indirebilecek.

  1. 18.04.2020
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Uncharted The Nathan Drake Collection Playstation store'da ücretsiz! Corona virüsü karantinasında oynamanız için Sony tarafından sunuldu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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